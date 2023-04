Romain Cerfontaine (Hombourg) s’attend "au même scénario que face à Faimes"

Les Hombourgeois sortent d’un beau six sur six après leurs succès à Ster-Francorchamps (1-2) et face à Faimes (4-2). Bien installés à la douzième place avec trente-deux points, les Orange et Bleu se déplacent chez un concurrent direct pour le maintien: Ougrée. Les Liégeois s’étaient bien redressés avant de rentrer quelque peu dans le rang. Avec six points de retard sur l’UCE Liège, les Ougréens vendront chèrement leur peau ce dimanche. "Je m’attends au même scénario que dimanche passé face à Faimes", explique le tacticien hombourgeois Romain Cerfontaine. "Ce sont des équipes qui ne lâcheront rien tant que mathématiquement elles ne descendent pas."