"Malmedy – Ster-Francorchamps ? Un match spécial qui sera encore plus disputé que d’habitude" prévoit Loris Meys

Pour nous le présenter, nous avons opté pour Loris Meys, l’actuel joueur de Richelle qui a connu le titre en P2C avec Malmundaria avant de s’envoler pour Ster-Francorchamps dans la foulée. Deux clubs qu’il connaît donc très bien et qu’il continue à suivre quand il le peut. "Ce sont deux équipes qui font une très belle saison et qui sont en effet toutes les deux construites pour accrocher le tour final", estime celui qui avait démarré sa carrière en équipe première chez les Dragons.

Actuellement en D3, l’ailier richellois a tout de même son idée sur celui des deux clubs qui serait le plus à même de le rejoindre l’an prochain. "Quand tu te bats pour le tour final, tu as forcément la montée dans un coin de la tête. Et si Ster a clairement l’équipe pour faire quelque chose sportivement, le projet de Malmedy me semble quand même bien plus avoir sa place en nationale. Ils ont des infrastructures, des équipes de jeunes et tout ce qu’il y a autour… Il n’y a rien de tout ça à Ster."

À l’heure de donner son pronostic, l’ancien des deux camps ne penche cependant pas en faveur des Dragons. "Je verrai bien un partage 1-1. Ça reste un match spécial dans la région qui sera très disputé, peut-être même encore plus que d’habitude."

À noter que l’attaquant malmédien Adrien Crosset s’est claqué jeudi soir et sera indisponible dimanche.

Malmundaria – Ster-Francorchamps (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. El Baraka

MALMUNDARIA: Hageman, Simon, Samray, Cassoth, R. Jacob, Bucak, R. Krings, Denis, Custinne, Q. Jacob, Dupont, Vicqueray, Nijhof, Kivrak, Dethier

Absents: Le Bohec, Mathonet et Crosset sont blessés, Geelen n’est pas repris.

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Vronen, Wangermez, Lambrechts, Restiglian, Hermant, Delhez, Raskin, Dardenne, Thelen, Gilis, Joao, Scheffer, Calisgan, Boreio

Absents: La présence de Crespin, qui vient d’être papa, ne sera confirmée que dimanche. Domken est suspendu et Crisigiovanni ira en P4.