Il ne manque "pas grand-chose" pour qu’Eupen, qui va à Courtrai ce samedi, assure son maintien

Même si Eupen a bel et bien son sort entre les mains, la marge d’erreur est tout de même très faible dans cette dernière ligne droite. "Cela fait de longs mois qu’on sait que le défi est de taille, commente l’entraîneur, Edward Still. Mais nous sommes prêts à aller jusqu’au bout."

Pour aller au bout de la mission, il faudra d’abord se rendre à l’autre bout... du pays, pour un déplacement qui ne s’annonce pas évident. "On connaît Courtrai et son public, sur un terrain compliqué. Il faudra que chacun accomplisse son rôle et soit solidaire car ce sera de cette manière-là qu’on avancera dans la difficulté", poursuit Edward Still, confiant dans les capacités de son groupe à aller chercher quelque chose en Flandre-Occidentale.

Eupen face à son ancien coach, Bernd Storck

D’autant que même si la défaite (0-1) était au rendez-vous dimanche dernier contre Anderlecht, tout n’était pas à jeter contre les Mauves. Les Eupenois ont eu des possibilités, mais ils ont oublié de concrétiser. "Ce serait inquiétant si nous n’avions pas eu d’occasions, souligne Still. À nous de persévérer afin d’être plus incisifs devant le but", espère-t-il face à une formation de Courtrai qui peut par contre se montrer redoutable, elle, offensivement. "C’est une bonne équipe, avec des qualités offensives évidentes, dont individuellement avec des joueurs comme Avenatti ou Kadri", pointe-t-il comme premiers dangers de l’équipe coachée… par un certain Bernd Storck. "Mais c’est anecdotique, ce n’est jamais qu’une histoire qui entoure le match et les joueurs ont de toute façon l’habitude de ce genre de réalité", commente Edward Still à propos du fait que les Eupenois vont rencontrer leur ancien coach ce samedi après-midi.

Le statu quo en bas de classement du week-end dernier rapproche un peu plus les Eupenois du maintien, mais les dernières rencontres seront bien entendu décisives. "Le groupe grandit et est de plus en plus fort. On sent qu’il n’est pas loin de réaliser sa mission. Il ne manque vraiment pas grand-chose, en termes de victoires et de résultats, pour y arriver. Il y a beaucoup de positif dans le contenu qu’on propose, reste à comprendre pourquoi on ne transforme pas cela en victoire. Mais nous sommes sur le bon chemin", conclut Edward Still. En espérant que le chemin pour revenir de Courtrai ne sera pas trop long pour les Eupenois samedi soir…

Courtrai – AS Eupen (Samedi, 16h)

Arbitre: M. Lardot.

EUPEN: Le noyau sera communiqué ce vendredi fin de journée.

Absents: Magnée (suspendu), Gorenc, Déom, Bitumazala, Bessilé, Alloh (blessés).