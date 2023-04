Fabian Deru veut fêter le titre avec Stavelot contre "son Franchimont"

"C’est en effet toujours bien de finaliser rapidement", confie Fabian Deru, le T2 stavelotain. "Plus tôt c’est, mieux c’est ! Mais je me méfie de Franchimont qui est bien dans sa tête pour le moment et qui joue la troisième tranche. Puis il y a Alan Dufour, un ancien de la maison, qui va être surmotivé. À mon avis, on va assister à un bon match de 2C. Il y aura du stress, de la tension, mais aussi beaucoup de respect."

Pour le second homme fort des Rouge et Bleu, cette rencontre est très particulière puisque c’est un ancien de la maison des 600. Mieux, il y a fêté un titre de champion. "C’était sous Angel Cortes et nous avions remporté le titre de P3 avec un groupe exceptionnel. Un terrible souvenir ! Cette année-là, j’avais même été nommé capitaine. C’est toujours particulier de retrouver Franchimont et je me réjouis d’être dimanche."

Avec un autre Deru sur le banc ? Le fiston Tom évolue en effet avec les U19 et a fait une apparition en équipe première cette saison. "Ça, ce serait le coup qu’il soit sur le banc ce dimanche", s’exclame le paternel qui évolue de temps en temps avec les vétérans… franchimontois.

On l’aura compris, entre Franchimont et les Deru, c’est une histoire d’amour. Il y aura cependant un petit break l’espace de nonante minutes. Stavelot est proche du but et veut faire la fête à la maison. "On ne saurait pas avoir mieux", enchaîne-t-il. "On joue chez nous, contre des copains, et on a congé lundi. On a laissé souffler les gars ce mardi mais mentalement, ils sont bien. C’est d’ailleurs ce qui a fait notre force cette saison. Le groupe est très solide et on peut compter sur nos Liégeois pour mettre l’ambiance. Ils sont terribles, j’adore."

En cas de victoire, la nuit risque d’être très, très, très longue.

Stavelot – Franchimont (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Lousberg.

Absents à Stavelot: Mallet, Nemes et Brissinck (blessés)

Absents à Franchimont: Henrion et Tsimacidis (blessés), Bielen (suspendu), Rensonnet et Noblué (incertains).