On jouait en coupe P1-P2 et P3-P4 ce jeudi soir. En P1-P2, Malmundaria a battu Amblève 2-1, La Calamine B s’est qualifiée après une longue série de tirs au but à Heusy (le score était de 3-3), Saive a gagné 3-4 à Seraing Athlétique alors que Hannut -Wanze/Bas-Oha se joue le 13/04 à 19h30.

Pour le P3-P4: Ans-Montegnée – Oreye (fft) 0-5, Butgenbach – Croatia Wandre 1-3, Wasseiges – Richelle B 2-1 et Wanze/Bas-Oha B – Honsfeld (TAB 7-6) 2-2.

Pour rappel, les finales se joueront le 29 mai à Blegny.

Dames: Liège B champion !

Grâce à sa victoire 7-0 contre l’Espoir Minerois, jeudi soir, le FC Liège B est sacré champion de P1. Marika Dupont (2x), Meghan Reichling (2x), Manon Machiels, Radia Benahmedi et

Catherine Freson ont inscrit les buts du titre.

Du neuf à Heusy B (P4G)

Lucas Renard (Spa) et Mickael Marechal (SRU), qui n’est autre que le beau-frère de Johan Talmas, se sont engagés avec Heusy B pour la saison prochaine.