Elsaute, qui va à Beaufays, veut aller au bout: "Notre sort nous appartient !"

Contrairement à WBO, à Elsaute on n’a pas encore fêté la montée puisque c’était une forme de déception qui se lisait sur les visages après le match à Hannut le week-end dernier, comme un goût de trop peu. "Tout le monde a encore envie de faire mieux. L’ensemble du groupe est dans le même état d’esprit, on veut s’emparer du titre et c’est donc compréhensible que ni les joueurs ni le staff, n’avaient le sourire dans les vestiaires à Hannut", explique Boris Dome, le coach d’Elsaute.

La déception étant un peu retombée, cap sur Beaufays pour une nouvelle rencontre à l’extérieur ce dimanche. Une jeune équipe qui lutte encore pour se maintenir au sein de l’élite provinciale et qui vendra chèrement sa peau avec son groupe de jeunes éléments. "Beaufays a adapté sa philosophie et a décidé de faire confiance aux jeunes. Ils sont quasiment sauvés mais je sens qu’ils vont nous donner du fil à retordre comme cela avait été le cas au match aller. Comme Wanze reçoit Aubel vendredi en ouverture de cette 26e journée, on sera attentif à leur résultat. De notre côté, on va tâcher de se servir de notre charge émotionnelle pour en faire une force. Si on parvient à faire 12/12, alors on conservera notre leadership. Notre sort nous appartient !" confie enfin Boris Dome.

Beaufays – Elsaute (Dimanche, 15h30)

Arbitre: M. Mouton.

ELSAUTE: François, D’Affnay, B. Deville, G. Deville, Tossings, Williot, Piette, Dohogne, Corman, Diané, Roggemans, Dirix, Maréchal, Campo, Counet.

Absents: Rogister (suspendu 1/1), Bomboir (arrêt), Filali (blessé), Colson (clavicule), Fassin (fracture pied), Lefort, Piparo, Ameur (P3), Di Nicola (raisons professionnelles).