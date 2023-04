Aubel réalise le match "parfait" à Wanze/Bas-Oha ce vendredi soir

Les Mosans manquaient d’automatismes en première période. Obligés de défendre face à des Aubelois bien en place et qui prennent confiance au fur et à mesure des minutes. Au point même de prendre l’avance peu avant la mi-temps. Kerff se joue de Goosse et centre en direction de Temsamani qui contrôle du genou et trompe Tombal d’un pointu entre les jambes du gardien (0-1).

Frappés dans leur orgueil, les Wanzois tentent immédiatement de réagir. Neerdael trouve l’espace dans le rectangle mais le jeune Cloes dévie correctement le cuir en corner. Les Bleus semblent enfin lancés dans leur partie et Moulin, à deux reprises, a l’occasion de rétablir l’égalité, sans succès. Et s’il n’y en a plus que pour les dauphins d’Elsaute, à l’image d’une frappe de Bisconti sauvée à même la ligne et de nombreuses phases arrêtées non concluantes pour les Mosans, c’est bien Aubel qui va punir Wanze/Bas-Oha sur un contre parfaitement mené et conclu une nouvelle fois par un Temsamani dans tous les bons coups (0-2). Cloués au sol par ce deuxième but, les P’tits Bleus ont tout tenté en fin de partie, passant même à trois derrière mais il était écrit que les visiteurs allaient l’emporter pour la deuxième fois de rang cette saison.

Désormais, il faudra espérer un nouveau faux-pas du leader elsautois pour espérer continuer de se battre en vue du titre. Aubel, de son côté, réalise l’opération du week-end en vue d’une course vers le tour final qui s’annonce palpitante jusqu’au bout. "Ils ont parfaitement répondu à mon discours d’avant la rencontre, commentait le coach aubelois, Tony Niro à l’issue de la victoire à propos de ses hommes. Ils ont fait le match parfait et je pense très honnêtement que la victoire est méritée. Maintenant que nous sommes sauvés, nous allons pouvoir regarder plus haut dans le classement. Comme on dit, l’appétit vient en mangeant."

Wanze/Bas-Oha 0 – Aubel 2

Arbitre: M. Kizedioko.

Carte jaune: Pessotto.

Buts: Temsamani (0-1, 43e et 0-2, 80e).

WANZE/BAS-OHA: Tombal, Beaujean, Rasquin, Adam, Carraro (64e Chabot), Bisconti, Goosse (81e Denorme), Moulin, Mottet, Neerdael, Pessotto.

AUBEL: Cloes, Roex, Willem, Van Hoof, Colling, Kerff (53e Remacle), Diallo (81 Lennertz), Ernst, Spits, Temsamani, Niro.