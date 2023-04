Le calendrier réserve un match de gala pour la dernière semaine d’interclubs de deuxième provinciale. Le champion Minerois C reçoit son dauphin Malmedy A. Les deux équipes ont d’ores et déjà validé leur ticket vers la première provinciale alors tout le monde est détendu et content.

Tout au long de la saison, Minerois C n’a laissé que des miettes et c’est encore le cas contre Malmedy. "La montée de notre équipe était l’objectif du club pour reconstituer la pyramide parfaite avec une équipe à chaque échelon" explique Benoît Hardy. "Et avec la paire Ben et Ben (lisez Benoît Hardy et Benoît Louis) et donc deux joueurs B6 et dans une série de P2 accessible, on n’a pas été inquiété. Mais j’ose dire que sans nous deux, l’équipe n’était pas championne parce que les jeunes Maxime Joskin et Laurent Melen doivent encore acquérir de la bouteille."

Ils en auront l’occasion dès la saison prochaine en ferraillant régulièrement dans l’élite provinciale. La répétition des matchs accrochés les fera grandir. Il faut aussi souligner la bonne saison de Michael Cecius, joueur régulier et fiable.

Quand au match contre le dauphin Malmedy, visiblement, Hardy a passé une bonne soirée. "Je me suis tellement amusé que je vais jouer Malmedy la saison prochaine" lance-t-il sur le ton de la boutade. "La soirée était très conviviale, contre des amis, en particulier Sébastien Blaise et Jérôme Fassin. Cette équipe mérite de monter et c’était juste parfait de finir contre eux."

Le ping-pong est beau quand il offre du niveau et des performances, quand il mêle les jeunes joueurs aux plus expérimentés et surtout quand il permet de vivre des soirées sous le signe de l’amitié et la bonne humeur.