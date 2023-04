Ils s’attaquent au parcours du premier Tour de France, 120 ans après

"Nous ferons exactement le parcours de 1903, à l’occasion de l’anniversaire des 120 ans", annonce le Bollandois Michel Pauly, en charge de tracer l’itinéraire complet pendant que son partenaire Serge réservait les hôtels. "J’ai facilement retrouvé les lieux de passage sur Internet. La différence principale est que nous réaliserons les étapes (NDLR: longues de 268 à 471 kilomètres) en deux fois chacune. La seconde est que nous roulerons tous les jours alors qu’à l’époque, plusieurs jours séparaient les départs."

Le parcours en tant que tel n’est pas extrêmement dur: le seul col à gravir est celui de Pin-Bouchain, point culminant de la RN7 à 759 mètres d’altitude. "La moyenne montagne est arrivée plus tard sur le Tour. C’était dès lors peu de dénivelé… mais beaucoup de kilomètres. La première étape a été bouclée en 17h, la dernière en 19h ! Au final, le premier a roulé en 26 km/h de moyenne. Il faut signaler que les vélos pesaient alors 20 kg, que les routes étaient en bien moins bon état qu’aujourd’hui – certaines en gravel, dirait-on."

"Pas de la petite bière"

Évidemment, accomplir un tel défi s’anticipe aussi physiquement. Des bornes sur le bitume, ils en ont tous avalé.

"J’ai l’habitude de rouler tous les jours, environ 80, 100 kilomètres. En mars, j’en ai parcouru 2 400. Forcément, j’ai du fond." Et du rythme. "Avec mon club de Manaihant, nous roulons à 28-30 de moyenne. Quand je vais avec mon pote Christophe Warnier, nous tournons à 33 km/h. Ce n’est pas de la petite bière, je me donne !" Serge, lui, ne "se prépare pas comme Michel", admet-il. "J’y vais crescendo, sans me mettre dans le rouge, juste pour avoir du volume. J’irai faire plusieurs fois 150 km le samedi puis 150 le lendemain."

Même moyenne horaire

Une fois sur leur bicyclette dans l’Hexagone, la triplette ne compte pas borner, tête dans le guidon, sans vivre pleinement l’aventure. "Nous voulons profiter, partager, en se relayant", prévient Serge Lecoq.

L’objectif sera de tourner en 26 km/h de moyenne, comme en 1903. "En tout cas, pas en-dessous de 25, hein ! Cela parait facile, mais… Où nous devrons certainement ralentir un peu – perdant de la vitesse moyenne –, ce sera en traversant les villes. Car nous voulons y passer et non les éviter, pour coller au mieux au tracé", ajoute Michel Pauly.

Pour se ravitailler et ne pas perdre trop de temps en cas de pépins mécaniques, nos amoureux de la petite Reine seront suivis par une connaissance au volant d’une camionnette. "Nous ne prendrons pas deux heures de pause à midi. Sur la route, nous ferons deux ravitos intermédiaires. Des fruits, des pâtes de fruits, du salé pour varier un peu. J’ai lu qu’à l’époque, ils marchaient pas mal au vin rouge. Nous en boirons quelques verres de notre côté également, mais en soirée", sourit "Mich".

Rendez-vous en 2025 ?

En 2025, le Tour de France le plus long (5 545 km en passant par les Alpes et les Pyrénées, cette fois) aura un siècle. Un chiffre qui inspire Michel Pauly. "J’aimerais qu’on parte un mois pour rouler sur son parcours, en entier. Ce serait un beau symbole d’avoir fait le plus court, celui de 1903, puis le plus long !"

"Essayons déjà de réussir ce défi-ci", rigole Serge Lecoq. "Oui, rendez-vous en juin ! Ce sera un honneur de rouler sur les traces des grands cyclistes d’alors, de vrais forçats de la route que nous admirons."

Le Ventoux en tandem… avec des malvoyants

Michel Pauly et Serge Lecoq n’ont pas seulement de gros mollets: ils ont en outre un grand cœur. En effet, la paire porte régulièrement attention à l’ASBL La Lumière (Liège), qui œuvre en faveur des personnes aveugles et malvoyantes. Un autre défi les y attend cette année: gravir le célèbre Mont Ventoux en tandem (non électriques), chacun en duo avec un(e) bénéficiaire de l’association ardente.

"Nous serons cinq en tout, plus cinq malvoyants", pointe Serge Lecoq, qui grimpera avec un monsieur de 73 ans (et 80 kg). "Le faire seul est évidemment impossible pour eux. Nous les entraînons, car monter le Ventoux sans préparation n’est pas envisageable." C’est le versant de Sault, soit le plus simple (25,7 km à 4,5%) qui a été retenu pour remplir cet objectif. "Par ailleurs, c’est en attente d’autorisation, nous aimerions en plus pouvoir demander un parrainage à nos proches, histoire de leur acheter une nouvelle remorque", enchaîne Michel Pauly.

Parmi les bénéficiaires de La Lumière: Régine Bruyère, la fille de Myriam et Joseph, l’ancien lieutenant d’Eddy Merckx.