Evolution du score: 10: 16-28, 20: 29-45 (13-17), 30: 52-64 (23-19), 40: 66-89 (14-25).

RBC WELKENRAEDT: Mond 17, Leemans 3, Fyon 10, Hensen 4, Delrez 15, Touette 17.

HENRI-CHAPELLE: Hissel 4, Vronen 9, Perin 19, Viellevoye 11, Thélen 14, Henkens 0, Lahaye 2, Tandler 15, Lekeu 0, Delhaes A. 0, Remacle 15.

En filant d’emblée à 16-28 (10e), Henri-Chapelle s’est mis sur du velours lors de son match d’alignement jeudi soir à Henri-Chapelle. "Perin a allumé notre zone mais, vu le nombre restreint de joueurs chez nous, pas d’autre choix que de conserver ce dispositif défensif", détaille Fabrice Leemans, le joueur/coach de Welkenraedt à nouveau à six puisque Van Wissen est toujours out. "Début de seconde mi-temps, on passe en box sur Perin. Ce qui a un peu perturbé les plans adverses. Dommage, Fyon doit sortir pour cinq fautes après une bonne prestation. Touette et Delrez ont aussi été efficaces dans nos rangs."

À douze, Henri-Chapelle a bien logiquement pu compter sur davantage de rotations. Une bonne chose puisque les Capellois doivent enchaîner quatre rencontres sur une dizaine de jours. "Alors que nous comptions quinze unités d’avance au repos, on laisse Henri-Chapelle revenir à moins six dans le troisième acte", rapporte le coach capellois Fred Ledain. "Une petite accélération nous permet néanmoins de reprendre nos distances afin d’être à l’aise pour faire tourner en prévision de la semaine chargée qui nous attend."