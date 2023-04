"Cette qualification, on a été la chercher avec les tripes, c’est un moment historique pour notre club", se réjouit le mentor de HDKP Anthony Niro. "Après un début de match compliqué, on a su renverser la tendance et dominer UMeuble Neupré, une équipe qui joue le Top 3 chaque année en P1." 5-5 score final, les deux formations devaient se départager aux tirs aux buts. Et ce sont les locaux qui l’ont emporté au bout du suspense, grâce à des bottés réussis de Letiexhe et Niro.

Si la priorité d’Essalem Verviers reste le maintien en championnat, Zafer Bahadir ne pouvait que se montrer satisfait de cette victoire 3-4 à Liège-Bomal (doublé d’Akdim, buts de Fares, et El Kalloubi). "On a tout donné sans jamais rien lâcher, on doit continuer de la sorte afin de se maintenir, et pourquoi pas aller chercher cette finale de coupe", lâchait-il.

En championnat de P1, le Celtic Aubel a ramené un point de son déplacement à Liverpool Waremme (12e). Le quadruplé de Kever et la réalisation de Langhoor permettent ainsi aux Celtes de conserver leur belle 5e place.