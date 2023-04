BC GENAPPE – RABC ENSIVAL (Vendredi, 20h)

Pas encore mathématiquement rassuré, Ensival (privé du trio Sanzone-Beaujean-Schoonbroodt) tentera d’aller chercher une huitième victoire ce vendredi (20 heures) à Genappe. "On récupère Martin Horris et Amaury Leclercqs viendra compléter l’effectif", détaille le coach Antoine Massart. "On va défier une équipe athlétique qui avait très bien shooté à l’aller. Genappe a perdu des plumes au second tour mais a fait un gros match la semaine dernière…"

RSW LIÈGE B – RBC AUBEL (Vendredi, 21h)

Match piège pour les Aubelois qui doivent défier ce vendredi (21 heures) Liège B qui n’est pas encore mathématiquement sauvé. "Nous serons neuf puisque Martin Lambot est toujours sur la touche suite à une entorse", explique Claude Ernotte, un coach herbager qui voudra conforter un peu plus encore la troisième place actuelle.