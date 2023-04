Didier Franceschi ne coachera plus Dison-Andrimont (P1)

"Une décision personnelle suite au décès de mon épouse il y a quelques mois", explique ce dernier. "Je sens que je n’ai plus le feu sacré, quelque chose est cassé et je n’ai plus la tête à m’investir comme il le faudrait dans cette mission. Je resterai néanmoins au club en m’investissant avec les équipes de jeunes et je vais intégrer le comité. Des tâches que je pourrai accomplir avec un peu plus de recul."

Il reste donc à lui trouver un successeur pour le championnat 2023-2024.