Bilan des montées pour les séries de provinciale, de la P1 à la P6

En deuxième provinciale, le Pingouin Stembert a verrouillé sa deuxième place et reste à valider par un barrage. Minerois C et Malmedy A ont offert une confrontation de prestige et d’amitié qui est décrite dans l’affiche.

En troisième provinciale, c’est Spa B qui termine deuxième et gagne le droit d’évoluer plus haut la saison prochaine. Les Spadois Agneessens, Mersh, Ernould et Hostaux prennent deux matchs chacun et le nul à Tihange valide leur ticket. Welkenraedt C a été sérieux et gagne 10 à 6 à Dolembreux C. Elsen, Kaison, Delince et Fyon ont gardé Angleur à distance et la montée est pour eux via la deuxième place. À l’opposé, dans le duel à distance pour se maintenir, c’est Vervia C qui s’en sort au détriment de Géromont. Les Verviétois Dubric, Nyssen, Berro et Léonard ont pris le point salvateur du nul contre le Donald tandis que les joueurs de Géromont restaient impuissants contre Wanze. Ce sera la quatrième provinciale pour Libert, Kreutz, Michaelis et Derefat qui s’inclinent 14 à 2.

En P4, les montants sont Dolhain C, Montzen B, Minerois G, Tiège J et Pepinster A. Les équipes qui sortent de division 5 sont peu nombreuses avec seulement Minerois H et Montzen C. On reviendra sur le magnifique parcours de cette belle équipe de Minerois.

Enfin les montants de P6 sont Tiège P, Plein-Vent A, Minerois L et M et Dison A