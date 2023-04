William Spits, "le couteau suisse d’Aubel"

Le joueur de 23 ans, citoyen de Saint-Remy, reste malgré tout optimiste pour la fin de saison de son club. "On doit continuer à jouer le coup à fond pour le tour final tant que ça n’est pas fini mathématiquement. Il faut toujours y croire."

Après des passages par Blegny et Visé en équipes de jeunes, le défenseur termine sa sixième saison chez les Siropiers. "Quand je suis arrivé au club, j’ai évolué deux mois en U21 avant de passer dans le groupe P3. J’ai terminé la saison et joué la suivante avec eux avant d’intégrer le noyau de P1."

Défenseur central de formation, celui que Kevin Feyen, l’entraîneur-adjoint, appelle "le couteau suisse d’Aubel", est capable de bien se débrouiller à plusieurs postes différents. "Avec le nombre de blessés dans le noyau, on n’a pas trop le choix et j’ai beaucoup joué sur le flanc cette saison, à droite comme à gauche. Mais selon moi, la place à laquelle je peux performer à mon meilleur niveau, c’est en défense centrale."

Se sentant bien du côté du Stade Jean-Marie Doome, William a rapidement prolongé pour une saison supplémentaire. "Mon objectif était de continuer l’aventure ici. Il y a une bonne ambiance et je m’entends bien avec tout le monde. Les infrastructures sont belles et le club veut se montrer le plus ambitieux possible. On fait tout pour jouer le haut du tableau chaque saison, même si on a du mal à démarrer ces dernières années", conclut-il.