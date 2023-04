THL Dison y croit encore, SJS Aubel assure son maintien, rien ne va plus pour Ottoman Verviers

Sans trop devoir forcer son talent, THL Dison l’a emporté 6-1 face à une jeune équipe de Gedinne United (triplé de Soufian Boukkalkoul, buts de Mohamed Boukkalkoul, Manchigov et Annibale). "Nous avons maîtrisé cette rencontre de bout en bout, tout en respectant l’adversaire", explique Selim Tinik. Une victoire qui permet aux Disonais de continuer à rêver du titre, même s’il faudra compter sur un faux-pas de ses concurrents Tintigny et Sougné lors des 3 dernières journées. "On se battra jusqu’au bout, mais quoiqu’il advienne, je serai fier de notre saison", affirme le T1.