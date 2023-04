Le but andrimontois a été inscrit par Angelica Monzuli Munzula. En face, un triplé signé Liana Gyet a permis d’empocher les trois unités. Grâce à ce succès, les Calaminoises se donnent un peu d’air en bas de classement.

De son côté, Bellevaux B a pris l’eau à Trooz, qui a empilé les buts pour s’imposer 15-0. "L’équipe B est tombée contre une grosse formation de Trooz. Nous avons eu plusieurs blessures lors de ce match, notamment notre gardienne à la 50e minute de jeu. Nous sommes toutefois fiers d’avoir tout donné jusqu’à la fin", mentionne l’entraîneur, Abdou Aca.

Les Spadoises, qui devaient jouer contre la JS Pierreuse, ont acté un troisième forfait cette saison, après ceux déjà enregistrés contre Trooz (en octobre) et La Calamine B (en décembre).

Pas (encore) de forfait général cependant, puisqu’il faut trois forfaits consécutifs ou cinq forfaits sur l’ensemble de la saison pour que ce soit le cas.

Herve était au repos ce week-end. Les Herbagères possèdent toujours neuf points d’avance (et un match de plus) sur Xhoffraix (qui n’a pas non plus joué).

Même en cas de victoire dimanche à Franchimont, pas encore de champagne pour les Herviennes.

Au programme ce week-end: Bellevaux B – Herstal (jeudi), Manhay B – Magnée (vendredi), Bellevaux B – Spa, FC Eupen – Pierreuse, Trooz – La Calamine B, Xhoffraix – Andrimont, Franchimont – Herve (dimanche) et Manhay B – Herstal (lundi).