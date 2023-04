Montzen réalise un carton avec trois titres et 4 montées

Retour sur la saison exceptionnelle du RCTT Montzen Jeunes. L’équipe A, c’est le mixte entre l’expérience de l’inamovible Didier Maurage et la jeunesse incarnée par Fanny Renkens. "Le titre était l’objectif dès le départ", témoigne cette dernière. "Comme à son habitude, Didier ne rate jamais un match. J’ai fait de même. Benoît Rampen a raté un seul interclubs. Cette régularité a été le socle de notre réussite avec encore Brice Juszczakiewicz et Leeroy Boos qui ont bien performé." Et puis Fanny a grandi tout au long de la saison, pour preuve son titre de championne de Belgique en dames C.