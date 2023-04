Équipe-type: voici le 23e FC L’Avenir Verviers de la saison 2022-2023

L’équipe concoctée cette semaine.

Derrière

Pour défendre les buts du FC l’Avenir, Thomas "Sushi" Beckers (Hombourg B, P4F) a été tout simplement invincible lors du duel de haut de tableau face à Soiron avec une victoire des siens 4-0. À gauche, nous faisons confiance à William Spits (Aubel, P1). Le défenseur a été solide tout en envoyant plusieurs centres dangereux contre Ster-Francorchamps. Dans l’axe, ce sera un binôme composé de Pierre Wangermez (Ster-Francorchamps, P1) et de Guillaume Debouny (Welkenraedt B, P4F). Pendant que Wangermez réduisait Momo Diallo au silence face à Aubel, Debouny a inscrit le deuxième but des siens face à Bolland B. Enfin, à droite, Nathan Dupont (Malmedy, P1). Le jeune malmédien de 17 ans a rentré une bonne copie pour sa première titularisation dans le onze de Selatine Deniz contre Melen.

Milieu

Pour composer la paire centrale de notre milieu de terrain, nous avons choisi William Belle (La Calamine, D3B) et Michaël Lanckohr (Honsfeld, P3D). Aligné en soutien d’attaque, William Belle a pesé s ur la défense de Ciney. Il aurait mérité un petit but, mais quand ça ne veut pas rentrer… Infatigable travailleur et encore une fois dangereux sur phases arrêtées, Michaël Lanckohr trouvera un jour son maillot pendu au plafond de la buvette de Honsfeld.

À gauche, le flanc offensif Sylvain Charbon (Charneux, P4F) était très actif sur son flanc. Il a mis en difficulté l’arrière-garde du FC Eupen B en étant à l’origine du premier but des Charneutois. À droite, Audric Vicqueray (Malmedy, P1). Beaucoup au club se demandaient si Audric était encore concerné par Malmedy. Il a répondu de la plus belle des manières avec un but et une énorme activité sur son flanc contre Melen.

Attaque

Pour alimenter le marquoir ce sera un duo Renaud Bielen (Franchimont, P2C) – Fabrice Pint (Oudler, P4G). En partance pour Bütgenbach, l’avant franchimontois n’en reste pas moins concerné par cette fin de saison. Il a inscrit le but de la victoire des siens face à Weywertz. Fabrice Pint a quant à lui scoré à quatre reprises dans le large succès (11-0) de son équipe face à Lontzen B.

Sur le banc, mais…

Justin Gutkin (Elsaute B, P3D), Cyril Brissinck (Stavelot, P2C), Simon Piette (Hautes Fagnes, P2C), Maxim Carrea (Sprimont B, P1), Julien Crespin (Ster-Francorchamps, P1) auraient pu intégrer l’équipe.

Le coach

Après un début d’année difficile, Fabrice Burdziak (FC3 Frontières, P2C) a su redresser la barre en alignant quatre victoires de rang. En l’emportant dimanche à Sart (2-4), le FC3F s’est replacé pour le tour final.