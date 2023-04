Duel Potty-Munster pour le podium à Dinant

Outre ce dramatique fait de course, cette troisième manche nationale aura également été marquée par d’autres incidents mécaniques qui auront écarté de la lutte pour la victoire tant Maxime Potty, le leader du championnat de Belgique toujours épaulé par le Theutois Renaud Herman, que Grégoire Munster, venu préparer la prochaine manche du championnat du monde en Croatie. Le premier était retardé d’entrée par un bris de cardan dans la première spéciale, alors que le second perdait un temps précieux en seconde partie de rallye suite à des soucis de pop-off valve. Sortant toutefois la grosse attaque dans le dernier exercice contre le chronomètre, le pilote de la Citroën C3 Rally2 réussissait à accrocher la dernière marche du podium au détriment du Heusytois et sa Ford Fiesta Rally2.

Plus de chance, par contre, pour Johnny Delhez et Vincent Duchesne qui prenaient la troisième place en catégorie Historic avec leur Ford Escort RS en ayant pris beaucoup de plaisir sur ce superbe parcours.

Enfin, le Pollinois Thomas Vronen, bien secondé par le très expérimenté Pascal Lopes, signait ses débuts en Clio Trophy Cup par une septième place finale, doublée d’une sixième chez les Juniors.