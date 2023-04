Dames (P1): Minerois réduit à huit, double succès pour Bellevaux

"Nous ne retiendrons que les trois points, vu comment la rencontre s’est déroulée avec ces trois rouges pour Minerois. Je ne commenterai pas plus ce match, l’arbitre aurait pu calmer tous le monde avant que ça ne dégénère", pointe le coach de Bellevaux, Abdou Aca.

"Nous avons eu du mal à rentrer dans le match et une fois menés, nous avons réagi pour revenir au score et mener. Mais à partir de la 57e, nous n’avons plus géré notre self-control et avons un peu bâclé nos trente dernières minutes en subissant trois exclusions", regrette Stefano Senis, coach des Rouge et Blanche.

Deux jours avant, vendredi soir, Bellevaux l’avait emporté (2-0) contre La Calamine grâce à des réalisations de Noéline Verheyden et Amalia Pereira. "Un très gros match des filles, qui ont fait le jeu et n’ont pas laissé jouer La Calamine", note le coach, dont l’équipe a signé une nouvelle clean-sheet. "Gros match de notre gardienne Marine Pagnoul."

Toujours en tête de la série, le RFC Liège B (succès 0-12 à Seraing Athlétique) continue son chemin en tête et se rapproche du titre. Les Liégeoises jouent jeudi contre Minerois et dimanche contre Sart avec le titre comme objectif en cas de double succès.

Dans le bas de classement, Elsaute a été battu 1-8 à Aywaille et c’est Fanny Gotta qui a sauvé l’honneur pour les Étoilées.

Dans le ventre mou, Oudler a réalisé un gros carton (11-0) contre Saive. Laura Spoden, Kim Sarlette, Saskia Juffern (2), Michelle Messerich, Indra Theissen (2), Amy Hennen (3) et Aksinia Stoffels ont animé la partie.

La Calamine poursuit sa mission maintien

Battue vendredi, La Calamine s’est par contre imposée dimanche (6-0) contre Fraiture grâce à des buts de Jenny Schings (2) Lysanne Ervens (2) Pia Heuser et Anne Krickel.

"Cette victoire contre un concurrent direct est amplement méritée. De nouveau, il nous a fallu beaucoup d’occasions pour pouvoir marquer. Il reste trois matches pour assurer notre maintien", commente l’entraîneur, Guillaume Pigarella.

Dans le haut du tableau, Cointe a corrigé (6-0) l’EJ Fléron et revient à sept points du top 3.

Au programme cette semaine: Seraing Athlétique – Aubel et EJ Fléron – Sart (mercredi), RFC Liège B – Minerois (jeudi), Aywaille – Oudler (samedi), EJ Fléron – Saive, Bellevaux – Fraiture, RFC Liège B – Sart et Cointe – Elsaute (dimanche).