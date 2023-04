Abdulah El Abbadi (Rechain) connaît sa future destination

C’est à présent chose faite puisqu’il déposera ses valises du côté de Recht. Après les arrivées de Carmelino Nito (Bütgenbach) et Nathan Geelen (Malmedy), c’est le troisième renfort pour les Germanophones. Avec les reconductions de Jean-François Trillet, Simon Michel, Thomas Finck et Ronny Collignon, le président David Mutsch nous précise qu’il ne devrait plus y avoir d’arrivée. Il reste cependant un (petit) point d’interrogation autour de l’entraîneur Jérôme Stark. "De mon côté, c’est en bonne voie mais il y a encore des détails à clarifier. On en saura plus fin du mois", explique ce dernier.