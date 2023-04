Romain Longaretti (Raeren-Eynatten) : "On a pris une grosse claque"

"En début de saison, nous avions avec le coach Éric Vandebon un objectif, celui d’atteindre le tour final. Cet objectif est désormais atteint. Maintenant que nous savons cela, on souhaite faire mieux que l’an dernier. En effet, on avait fini 3e fin de championnat, on voudrait bien finir 2e cette fois. Il va donc falloir enchaîner pour terminer devant Richelle et Habay", selon le gardien local.

Ce succès aisé dans les chiffres a surtout permis de relancer la machine, la défaite 3-0 de la semaine passée, après être resté invaincu 14 matches ayant peut-être aidé. "La semaine dernière à Habay, nous avons véritablement pris une grosse claque. Mais celle-ci nous a fait du bien, elle nous a permis de retomber les pieds sur terre, histoire d’éviter de nous enflammer. En gagnant Libramont, on a évité la spirale négative et j’ai pour la première fois depuis mon retour dans l’équipe pu garder le zéro derrière."

Un point important pour un gardien, d’autant plus que la saison de l’ex-sprimontois n’a pas été des plus simples. "Je suis parti au ski fin de janvier et j’ai donc manqué deux rencontres. À mon retour, Dino Broers a gardé la confiance du coach et j’ai donc connu une période moins facile vu que j’avais perdu ma place. J’ai continué à travailler tout en restant positif afin de revenir au niveau. Et avant de récupérer mon poste contre Meix mi-mars. Je tiens aussi à dire que peu importe qui joue dans les buts, on se supporte l’un l’autre avec Dino."

Raeren-Eynatten, tout comme son gardien, va continuer à prendre match après match. Et si le tour final venait à ne pas être synonyme de montée, les Germanophones retenteront leur chance l’an prochain, avec certainement l’étiquette de favori collée au dos cette fois.