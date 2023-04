Nathan Dupont (Malmedy): "Le coach et le groupe ont une énorme confiance en moi"

Malmedy se déplaçait ce dimanche à Melen (victoire 1-3) avec une kyrielle d’absents. Pour ce voyage, Le Bohec, Mathonet, Custine et Geelen étaient déjà annoncés absents dès jeudi soir. Ajoutez à cela les désistements de dernière minute pour maladie d’Augustin Cassoth et de Robin Dethier. Selatine Deniz a propulsé le jeune (17 ans) Nathan Dupont au poste d’arrière droit. Une première de la saison qui ne lui a pas fait peur. "On a parlé avec le coach et il m’a dit qu’il avait confiance en moi. Le coach et le groupe ont une énorme confiance en moi", explique le jeune malmédien. Comment a-t-il vécu cette première ? "Je ne me suis pas mis de pression. Ce n’est pas mon habitude. Je n’étais pas stressé. Je pense avoir rendu une bonne copie. Je ne pense pas avoir été pris en défaut, malgré les joueurs en face de moi", analyse-t-il. Il faut dire qu’on n’a quasiment pas vu Aboubacar Keita qui était son opposant en première période, ni Lionel Demelenne qui était en face de lui dans le second acte. "Je suis très bien guidé, que ce soit par Florian Samray, ou encore par Germain Haggemann. C’est un plaisir d’évoluer dans ce groupe en pleine confiance", pointe-t-il. Le pur produit malmédien espère continuer à grappiller des minutes avec l’équipe première. "C’est pour cela que je travaille énormément aux entraînements. Je suis à Malmedy depuis mes treize ans. J’ai beaucoup joué en P4 cette saison. Je continue à travailler et j’espère passer un cap la saison prochaine, avec plusieurs titularisations."