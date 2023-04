Fracture pour Arthur Schonbrodt

Dimanche après-midi, Hombourg B l’a emporté 4-0 face à Soiron. Le coach hombourgeois Fred Gutkin tenait à dédier cette victoire à Arthur Schonbrodt, victime d’une fracture du tibia lors de la rencontre précédente. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Union Limbourg – Stembert reprogrammé

Gorgé d’eau, le terrain de l’Union Limbourg était impraticable dimanche dernier. La rencontre qui devait opposer les Dolhaintois à Stembert se déroulera finalement ce jeudi 6 avril. L’heure définitive n’a pas encore été fixée.

La P4 du RCSV disparaît, mais…

On le sait depuis vendredi dernier, la P4 du CS Verviers B disparaîtra la saison prochaine, suite à la fusion Dison-Verviers. Un club ne peut en effet aligner qu’un maximum de deux équipes premières en championnat. "Nous allons tenter de tenter de garder un maximum de l’effectif", nous informe le coach Farjad Talukder. "Si la P4 n’existera plus en tant que telle, nous travaillons actuellement sur la mise en place d’une nouvelle structure afin de conserver tout le monde."

Provinciale 4G

Fallait-il remettre Ster-Francorchamps B – Bullange ?

Deux matchs remis ce week-end en P4G. S’il n’y avait pas de contestation pour Bellevaux-Malmundaria B, la remise de Ster-Francorchamps B-Bullange n’a pas plus au coach des Germanophones. "L’arbitre est arrivé dix minutes avant le coup d’envoi alors qu’on avait fini l’échauffement, regrette Raphaël Lognoul. Pour moi, le terrain était praticable, il y avait juste des flaques d’eau dans un des deux rectangles."

Amblève B retrouve le sourire… en 2023

Quatre défaites et un nul, Amblève B n’avait pas encore gagné le moindre match en 2023. C’est désormais chose faite avec ce large succès contre Waimes-Faymonville B (7-2). "Je suis content de mes gars qui ont montré du caractère", se réjouit le coach, Werner Zeimers. Sept buts inscrits, avec sept buteurs différents, ça aussi c’est une première du côté d’Amblève B.

Comment trouver onze Heusytois pour le lundi de Pâques ?

C’est la question que se pose Jean-Claude Léonard pour ce match à Amblève B qui aura lieu lundi 10/04. "Diop est suspendu et ça va être sportif de trouver onze noms à mettre sur la feuille de match."

Cinq transferts confirmés, trois en attente

Florian Dalleur, qui coachera Stavelot B la saison prochaine, est bien en train de préparer activement la prochaine saison.

Il annonce l’arrivée de cinq renforts certains. "Anthony Sedici (attaquant, Sart B) et Arthur Collin (back droit, Chevron) ont déjà signé, tout comme Geoffray Jamotte (Spa) et Sébastien Barbay (Nassogne). Sébastien Huyberts signera ce mardi." Ce dernier a déjà passé neuf années à Stavelot. Il fait son comeback après une aventure d’un an à Halthier.

"D’autres joueurs nous on donné la parole mais je ne pourrais les confirmer qu’une fois que leur clubs respectifs aient été informés."