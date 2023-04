Une fête à la place du match…

Si leur match de dimanche a été remis, les Bollandois se sont consolés en fêtant l’anniversaire de leur coach. En effet, toute l’équipe était invitée aux 40 ans d’Antoine Wilkin samedi soir et aura donc pu bien en profiter.

…mais pas de Cavalcade ?

Moins bonne nouvelle par contre, le CP a programmé cette rencontre remise contre Vaux-Chaudfontaine le 10 avril, soit le jour de la Cavalcade. "On va demander pour le reporter car ce sera impossible de jouer ce jour-là" dit Antoine Wilkin.

Provinciale 3D

Lambermont a trouvé un gardien

Privé de ses deux gardiens (blessé et en vacances), Lambermont s’est tourné vers celui de la réserve et même des vétérans qui n’étaient pas disponibles. Après avoir sondé, en vain, 5 autres joueurs du club, c’est finalement Mattéo Chaineux qui a rechaussé les crampons. Toujours affilié au club, il joue au futsal du côté du Standard.

On joue ce jeudi

Les rencontres Lontzen – Elsenborn et Xhoffraix – Walhorn ont été avancées au jeudi à 20 heures. Elles ont été déplacées sur le terrain synthétique.

Honsfeld aime les pâtes mais

Le président de Cornesse, Hervé Michels, avait regretté le départ des joueurs de Honsfeld pour qui le club avait préparé des pâtes. "On ne nous avait rien dit et les premiers joueurs ont quitté la buvette vers 18 heures, précisait l’entraîneur du HSV, Pascal Jost. Certains joueurs avaient réservé une table dans un restaurant et ont suivi. Si on avait su qu’on nous avait préparé un repas, on serait resté, c’est une question de respect. On s’excuse auprès des personnes qui avaient cuisiné pour nous."