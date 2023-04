Jonas Simonis (Charneux): "Je préférerais terminer champion que meilleur buteur"

Son plus proche poursuivant, Jonas Simonis (26 buts), en a partiellement profité en inscrivant le troisième but des Charneutois. Avec un peu plus de réussite, le l’avant de Charneux aurait même pu inscrire son doublé, si son astucieuse tentative de lob n’avait pas été détournée de justesse par le gardien des germanophones. "J’aurais voulu marquer sur cette action, mais les trois points sont les plus importants", dit le jeune homme de 27 ans.

À Charneux depuis ses 13 ans, il n’a pas connu d’autre club en adulte. "On est tous des gars du village et on a vraiment envie d’offrir au club cette montée en P3. On était descendu l’année du Covid où on n’avait pas pu défendre nos chances jusqu’au bout."

Pour y parvenir sans passer par le tour final, Jonas et les siens devaient l’emporter contre le FC Eupen B afin de garder une chance de finir premiers. "On s’est battus ensemble et on a gagné ensemble, comme à l’aller. En obtenant un six sur six contre eux, on a prouvé qu’on était au moins aussi forts. J’espère seulement qu’on ne va pas regretter les points perdus bêtement."

À un point seulement du leader, le Charneutois sait que son équipe n’a plus le droit à l’erreur. "On doit faire carton plein et espérer qu’ils perdent des plumes."

Avec en guise le titre de meilleur buteur ? "Oui, cela me ferait plaisir, mais si je dois choisir, je choisirais le titre de champion."