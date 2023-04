Jason Conrad devra quitter Honsfeld: "Je suis un nomade du foot"

Malgré la déception, Jason Conrad continue à tout donner pour le HSV. Ce dimanche encore, dans le match important face à Elsaute B, il a signé un but et une passe décisive. "Je fais une saison pleine ce qui ne m’était plus arrivé depuis longtemps et j’avoue avoir été un peu surpris par cette décision. C’est un choix sportif que fait le club, je dois l’accepter et continuer à jouer les matches à fond. Je n’ai jamais compris que certains pouvaient monter sur un terrain sans motivation. Moi je donne tout pour l’équipe, je me démène comme un enfant. Le club et moi-même avons un objectif commun: obtenir la montée et le titre de champion. Ce n’est pas possible d’y parvenir chaque saison, à 33 ans ce ne serait que la deuxième fois pour moi."

"Projet sympa"

Le médian est à la recherche d’un nouveau défi et pas nécessairement près de chez lui. Par le passé, il a évolué aux Pays-Pas (AGOVV), à Faymonville, au Luxembourg (Wiltz), à Bilzen ou à Stockay. "Je suis une sorte de nomade du foot, les kilomètres ne me font pas peur. Je me suis très bien senti à Honsfeld donc pourquoi ne pas aller dans un autre club germanophone ? J’espère un projet sympa dans une équipe ambitieuse. J’ai beaucoup apprécié cette série P3D que je ne connaissais pas, cela ressemble à la 2C qui est encore plus attractive. On y retrouve de beaux terrains et des conditions très sympas."

Avis aux amateurs, Jason Conrad est sur le marché…