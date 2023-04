Hockey: Verviers défendra sa première place au Parc, le 16 avril 2023

Grâce à sa victoire (2-1) dimanche contre Vivier d’Oie, le RHCV conserve trois points d’avance sur le Parc (vainqueur au Relax, 1-3) à une journée de la fin de ce mini-championnat. Le déplacement au Parc, dimanche 16 avril après un week-end de repos, sera décisif pour déterminer qui affrontera le Lara ou Tamise, respectivement les deux premiers de l’autre poule. S’il n’est pas battu au Parc, Verviers conservera sa première place et affrontera en double confrontation (les 23 et 30 avril) Tamise. En cas de défaite au Parc, Verviers terminera deuxième et se verra opposé au Lara (déjà assuré de finir premier) pour cette demi-finale. Ce dernier scénario, les Verviétois souhaitent l’éviter à tout prix. En effet, sur papier, les Brabançons paraissent (bien) plus redoutables que Tamise. Et comme le vainqueur de chaque demi-finale aura d’office son ticket pour la montée à l’échelon supérieur, autant éviter de se frotter au Lara, estiment les Verviétois.

Le Parc, "bête noire"

Pour cela, il ne faudra pas (encore) se louper contre le Parc, mi-avril. "Il faudra gérer le match mentalement", prévient le manager de l’équipe, Damien Leruth, rappelant que le Parc est un peu "notre bête noire" cette saison.

Du côté des dames (D3A), qui jouent également pour la montée, elles l’ont aussi emporté. En gagnant 3-0 contre Taxandria, elles conservent leur première place pour un point (mais avec un match de plus) devant le Stix. Toutefois, il ne leur manque pas grand-chose pour acter officiellement leur montée en D2, puisque ce sont les deux premiers qui ont ce privilège et les Verviétoises possèdent… douze points d’avance sur les troisièmes à cinq matches de la fin.

Verviers 2 – Vivier d’Oie 1

Buts RHCV: D. Jacques (1-0, 34e) F. Grignard sur PC (2-1, 52e).