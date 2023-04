Choky Mertens adjoint à Hombourg: un coup de main amené à se prolonger ?

Ce qui est finalement arrivé il y a quelques semaines avec l’arrivée de Romain Cerfontaine à la tête de l’équipe. "Je pensais donc en rester là mais Romain m’a demandé de finir la saison en tant que T2." Avec un bilan de 11 sur 18 depuis et un maintien en P1 presque acté, l’aventure est positive… et pourrait finalement se prolonger. "À la base, je ne suis pas demandeur", précise Choky Mertens. "Je n’ai plus envie d’être tenu par de telles obligations. Maintenant, c’est un fait certain que quand tu travailles avec quelqu’un comme Romain, tu as envie de rester. Il impressionne tout le monde au club depuis son arrivée. Il a d’énormes compétences à tous les niveaux et peu de coachs sauraient faire ce qu’il fait à son âge (NDLR: il a 32 ans). Chapeau à lui ! Tout comme à Xavier d’ailleurs. Il est très différent de Romain mais ce qu’il a réussi à faire en étant champion en P2 avec une bande de potes, très peu l’auraient réussi."

On le sent dans son discours, Choky ne dit pas non… mais ne veut pas encore dire oui. "Je ne vais pas me prononcer maintenant. Je donnerai ma réponse quand le maintien sera définitivement acquis."