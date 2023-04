"Un gros week-end pour le club, beaucoup de travail, beaucoup de monde, beaucoup d’intensité en dehors comme sur le terrain…", constate Jean Thonus, comitard capellois qui a vu ce marathon se terminer lundi sur le coup d’une heure du matin. "Nous travaillons sur cet événement depuis près de six mois en coordination avec les différents acteurs qui tournent autour de ces finales. Nous avions 180 postes répartis par tranches horaires à pourvoir pour assurer les différentes tâches nécessaires au bon déroulement de ces deux jours."

Entre le BBQ, le service bar, la réception des arbitres et des équipes, les fonctions officielles à remplir notamment à la table de marque, l’animation des rencontres, le rangement et encore sans doute bien d’autres tâches, la participation de septante bénévoles du club fut nécessaire.

Près de 1 500 entrées payantes

Avec énormément de satisfaction au final et un succès de foule puisque 731 entrées payantes ont été comptabilisées le samedi pour 741 dimanche. Avec les invités, officiels et autres membres du CP, ce sont approximativement 1 700 personnes qui ont poussé la porte de la salle d’Henri-Chapelle lors de ces finales de Coupe.

"Aucun souci à relever, tout a bien fonctionné et dans une très bonne ambiance", se réjouit Jean Thonus. "Je tiens à féliciter l’ensemble du comité pour son implication mais aussi particulièrement notre binôme emblématique – Nathalie et Jean Quintili – qui travaille au quotidien dans le bar."

"Quelle fierté"

En plus de cela, les deux équipes du club qui s’étaient hissées en finale ont remporté celle-ci et ont pu brandir la Coupe dans une ambiance de feu. "Quelle fierté pour tout un club de voir ses jeunes arriver à ce niveau. Quand je vois le caractère, la détermination, l’envie et la technicité de beaucoup de nos joueuses, je me dis que beaucoup de monde a fait du bon boulot dans le club depuis pas mal d’années."

Bien entendu, Henri-Chapelle ne manquera pas de se porter candidat pour d’autres événements de ce type qu’il espère encore pouvoir mettre sur pied dans les années futures. Après avoir pris un peu de repos évidemment !

Les résultats complets

Samedi

U 15 – DD RBC ESNEUX 36 – H ENRI-CHAPELLE 49

U 18 – MM BC NINANE B 60 – RBC ALLEUR 56

U 21 – MM ESNEUX S LOUIS UTD 85 – HARIMALIA BC 53

U 16 – MM HARIMALIA 91 – BC NINANE 41

U 17 – DD BC BELLEFLAMME 51 – HERVE-BATTICE 61

MESSIEURS RSW LIÈGE BASKET C 46 – BC COINTE B (+ 5) 73

Dimanche

U 13 – DD HENRI-CHAPELLE 66 – HERVE-BATTICE 51

DAMES BC SPRIMONT 61 – R CASINO SPA BC 68

3x3 RBC VISE 48 – BC SPRIMONT 47

U 14 – MM BC SPRIMONT 78 – COLLÈGE ST – LOUIS B 74

U 19 – DD RBC BLEGNY 44 – FLÉMALLE 46