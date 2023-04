"Après la gifle de la semaine passée à Trois-Ponts, cette victoire (2-1 contre Weywertz) fait du bien", explique l’avant des 600 Renaud Bielen. "Elle relance la bonne dynamique qui était la nôtre depuis décembre. Quant au tour final, il ne faut pas y penser et prendre tout simplement match après match. On verra alors fin avril où on se trouve."

À 31 ans, le buteur franchimontois s’apprête à vivre une nouvelle expérience puisqu’il évoluera la saison prochaine à Bütgenbach. Après un passage de deux saisons à Recht, ce sera sa deuxième aventure dans un club germanophone. "J’ai choisi Bütgenbach parce que ce sont les premiers qui m’ont contacté", enchaîne-t-il. Ils ont une belle équipe et veulent retrouver la P2C. Et comme je n’ai jamais fêté de titre, ce sera l’occasion d’essayer d’y parvenir. Je ne rajeunis pas (rire) et je souhaite finir sur une bonne note, et prouver à Franchimont qu’il a eu tort de me laisser partir."

Avec les départs du coach Olivier Laffineur – après huit années aux commandes – et des expérimentés Dufour, Theysgens, Decerf et Bielen, le club cher au président Boury s’apprête à tourner une page importante. Pour le dernier cité, son départ a un goût amer.

"Que les choses soient claires, je n’avais pas du tout envie de partir. Mais il y a des circonstances qui m’ont poussé à prendre cette décision. C’est à contrecœur que je m’en irai car le groupe est exceptionnel. J’y ai d’ailleurs beaucoup d’amis. On pratique le football pour prendre du plaisir et c’est le cas quand on se retrouve entre amis. Il me reste à présent à terminer cette saison sur une bonne note, et ça passe par planter des buts et décrocher un maximum de victoires", conclut celui que tout le monde appelle "Bibi".