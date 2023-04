Évolution du score: 10e: 17-19, 20e: 34-29 (17-10), 30e: 47-49 (13-20), 40e: 57-62 (10-13).

HERVE-BATTICE: Cosentino 6, Collignon 2, Henry 3, Henrard 18, Poussart 2, Bonvoisin 17, Lizin 0, Antoine 0, Borlée 9.

RBC PEPINSTER: Colson 0, Van Bladel 9, Vanaubel 24, Leemans 8, Bourlioux 8, Scholtis 2, Schoonbroodt 1, Abinet 0.

"Je ne m’explique toujours pas comment on a pu coincer de la sorte face à la défense individuelle adverse alors que nous avions bien préparé cela en semaine", s’étonne Alain Denoël après que Herve-Battice ait complètement déjoué face à ce dispositif dans le derby l’opposant à Pepinster. "On se serait cru en début de saison…"

Début de match catastrophique pour Herve-Battice qui encaissait un 0-8 en deux minutes. Sous l’impulsion de Bonvoisin, auteure de 14 points en première mi-temps, les Jaune et Bleu revenaient petit à petit dans la partie. Henrard prenait aussi sa part de boulot et Herve-Battice déjouait la zone adverse pour mener de cinq unités au repos. La reprise était encore à l’avantage des Herbagères qui prenaient dix points d’avance à la 25e avant un temps mort dans le camp adverse qui allait changer la physionomie de la partie. À la place d’enfoncer le clou, les joueuses locales subissaient les assauts d’une Vanaubel (24 pts) stratosphérique. Herve-Battice n’inscrira plus que 10 points dans les 15 dernières minutes et verra la victoire lui échapper.

Grosse satisfaction par contre du côté pepin. "Milanovic out et Scholtis pas au top, je voulais préserver un maximum Bourlioux", détaille Yves Leemans, le coach pepin. "Mais il a fallu passer en individuelle pour stopper l’adversaire. Prises à deux, aides, rotations défensives, les filles ont superbement respecté les consignes."

Petite rectification, nous avions un peu précipité les choses concernant Cyrielle David. La joueuse herbagère n’a pas (encore) donné naissance à un petit garçon mais bien officialisé sa grossesse après plusieurs semaines d’absence sans en avoir dévoilé jusque-là la raison.