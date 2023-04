Buts: N. Tychon (1-0, 15e), Y. Michel (1-1, 20e), L. Marquet (2-1, 40e), D. Gabriel sur pen. (2-2, 50e), F. Kesseler, D. Zeimers, C. Lemaire, D. Backes, G. Gregory (7-2, 85e).

Amblève B a décroché sa première victoire en 2023. "La première mi-temps est plus équilibrée même si on a la possession, analyse l’entraîneur des germanophones, Werner Zeimers. En deuxième mi-temps, après le 3-1, mes joueurs étaient libérés."

Un point de vue partagé par son confrère, Éric Heuse. "Leur troisième but nous a coupé les jambes. Je suis vraiment très déçu."

Jalhay B 3 – Spa B 2

Buts: N. Stolsen csc (0-1, 30e), K. Yürük (0-2, 34e), N. Salée (1-2, 53e), M. Tefnin (2-2, 55e), M. Edouard (3-2, 70e).

Deuxième victoire de la saison pour Jalhay B, qui lui permet de quitter la lanterne rouge. "On a été menés de deux buts mais j’ai fait des changements à la pause et cela a payé, se réjouit le T1 local, Serge Soriés. Ça fait du bien de gagner de temps en temps."

Côté spadois, Olivier Gillis regrette le relâchement des siens après le 0-2. "C’est frustrant de perdre un match pareil alors qu’on a tout en mains pour l’emporter. Mais, encore une fois, on baisse trop vite les bras."

Lontzen B 0 – Oudler 11

Buts: D. Meyer (0-1, 1re), S. Schmitz (0-2, 3e), F. Pint (0-3, 6e), M. Kockelmann (0-4 et 0-5, 15e et 28e), F. Pint (0-6 et 0-7, 44e et 45e), J. Michaeli (0-8, 70e), F. Pint (0-9, 77e), A. Verbaarschot (0-10, 83e), T. Dhur (0-11, 90e).

Le leader de la série n’a pas eu trop de difficultés face à une courageuse équipe de Lontzen B. "Je tiens à les féliciter car ils ont commencé et terminé le match malgré les absences, dit le coach d’Oudler Manuel Mutsch. Je suis aussi fier de mes gars qui ont pris le match au sérieux."

Le mentor de Lontzen B, Pascal Jaminon, a dû aussi jouer nonante minutes. "On était à onze et après une blessure, on a dû jouer 80 minutes à dix. On savait qu’on avait peu de chance contre une belle équipe, qui a confirmé en jouant comme un champion."

Heusy B 0 – Stavelot B 1

But: A. Fassin csc (0-1, 20e).

Courte mais importante victoire des Stavelotains de Michaël Ziant. "Parfois, il faut savoir gagner comme ça, dit le coach. C’était important de l’emporter avant trois gros matches qui nous attendent. Mais Heusy B n’a pas démérité, loin de là."

Côté heusytois, Jean-Claude Léonard regrette le résultat qui ne reflète pas le match. "Leur seul tir cadré, c’est le goal qu’on met nous-mêmes. Et leur gardien sort un superbe arrêt à cinq minutes de la fin. On méritait clairement mieux."

Franchimont B 3 – Chevron 1

Buts: B. Kivanda (1-0, 60e), T. Bastin (1-1, 75e), C. Smets (2-1, 80e), L. Masson (3-1, 85e).

Les Franchimontois de Miguel Ruiz-Marin ont stoppé Chevron dans leur élan. "Je suis fier de mes gamins qui, même à dix pendant 70 minutes, ont fait un bon match."

Sébastien Grosjean regrette cette défaite qui peut mettre à mal le gain de la troisième tranche, mais reconnaît qu’il y a "de la qualité dans cette équipe. Je regrette par contre les décisions arbitrales qui n’ont pas influé le résultat mais qui ont mis de la tension inutile dans le match."

Bellevaux – Malmundaria B (Remis)