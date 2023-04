Buts: Renkens (1-0 puis 2-0, 5e et 30e), Dobbelstein (3-0, 70e), Hissel (4-0, 80e).

"Soiron a été bon, on a bénéficié d’un petit brin de chance aujourd’hui. Le score est un peu exagéré mais la victoire est méritée", confie le T1 hombourgeois Fred Gutkin.

"On a raté une dizaine d’occasions, ça ne voulait pas rentrer. Le meilleur football était du côté de Soiron", estime le Soironais Christophe Romain.

Olne B 0 – Battice B 7

Buts: Lejeune (0-1, 7e), Schoonbroodt (0-2, 11e), G. Fossion (0-3, 32e), A. Fossion (0-4, 44e), Durbut (0-5 puis 0-6, 61e et 80e), Lejeune (0-7, 88e).

"C’était exécrable en 1re mi-temps, mes joueurs manquaient d’envie. C’était un rien meilleur après la pause", explique l’Olnois Steven Singleton.

"On a fait un excellent match sur un terrain archicompliqué. Mes joueurs ont tout donné, je suis content", se félicite le Batticien Clément Weber.

Lambermont B 0 – Herve B 4

Buts: Servais (1-0, 27e), Bonaventure (2-0, 48e), Klein (3-0, 53e), Smets (4-0, 68e).

"On a bien géré notre 1re mi-temps avant de lâcher prise en seconde. On n’est pas au top physiquement", regrette le coach de Lambermont B Patrick Kosters.

"C’était un match-piège et on s’en est très bien sorti. Mes gars se sont bien battus. Dommage d’avoir si peu de monde sur notre banc…", souligne le Hervien Nicolas Wuidard.

Cornesse B 3 – Soumagne B 1

Buts: Ropet (1-0, 21e), Detaille (2-0, 75e), Donnay (3-0, 83e), Frisschen (3-1, 85e).

Carte rouge à Soumagne B: Hozjan (2J).

"L’objectif était de retrouver un peu de confiance après le 6-6 de la semaine dernière, face à Stembert. Nous avons remporté ce match méritoirement, même si on a manqué d’efficacité. Je tiens à souligner le bon arbitrage du Soumagnard Milos Jemuovik", lâche Raph Van Acker (T1 Cornesse B).

"C’était un match équilibré, l’équipe a bien fonctionné. Mes gars ont joué avec un cœur gros comme ça", dixit le technicien de Soumagne B Serge Desmit.

CS Verviers B 1 – Trois-Frontières B 4

Buts: H. Bouassam (1-0, 12e), Couvreur (1-1, 14e), Emontspohl (1-2, 38e), Mattelet (1-3, 50e), Dorr (1-4, 80e).

"Mes joueurs ont manqué de concentration et n’ont pas respecté les consignes. Nos adversaires ont profité de nos largesses défensives", analyse le Verviétois Farjad Talukder.

"On a eu un peu de mal à rentrer dans la partie mais pour le reste, je suis très fier de notre prestation", selon le Frontalier Diamant Halili.

Welkenraedt B 3 – Bolland B 0

Buts: Close (1-0, 17e), Debouny (2-0, 89e), Georgin (3-0, 90e).

"La 1re mi-temps était à sens unique, on avait le monopole du ballon. C’était plus compliqué après la pause et nos adversaires ont loupé un penalty. Le score est sans doute forcé, mais la victoire est méritée", résume le coach local Geoffrey Marette.

"Il n’y a pas grand-chose à dire, on ne méritait pas mieux", peste le coach bollandois Thomas Zegels.

Union Limbourg – Stembert (match remis)

"Notre nouveau terrain était gorgé d’eau, il y avait des flaques partout. Un membre du comité provincial a logiquement décidé de remettre la rencontre à ce jeudi soir", explique l’entraîneur dolhaintois Alex Sacré.