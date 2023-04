Buts: Stolsem (1-0, 56e), Koonen (1-1, 61e), Stolsem (2-1, 85e)

"Je suis très fier de ce groupe qui a bataillé durant 90 minutes et a su imposer son style et notre terrain", se réjouissait Bruno Herman, le coach sartois.

"Cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre mais les Sartois méritent de l’emporter car ils ont eu plus d’occasions en 2e période", ajoutait Björn Cormann, le T2 de Lontzen.

Xhoffraix 7 – Jalhay 1

Buts: L. Bernard (1-0, 18e et 2-0, 31e), Vanswieten (3-0, 44e), Ly (3-1, 59e), Vanswieten (4-1, 62e), Dandrifosse (5-1, 69e), L. Bernard (6-1, 76e), Loïc Giet (7-1, 88e)

Carte rouge à Jalhay: Franssen (46e, directe)

"On avait l’envie de se faire plaisir, on y est parvenu en se donnant à fond durant 90 minutes", résumait Sylvain Henrard, le coach xhoffurlain.

"Nous n’avons pas touché le fond, nous y étions déjà depuis un moment, râlait Rocco Sutera, l’entraîneur jalhaytois. C’était un calvaire à tous les niveaux."

SRU Verviers 4 – Baelen 0

Buts: Passalacqua (1-0, 6e), Fassotte (2-0, 58e), Therasse (3-0, 69e), Fassotte (4-0, 85e)

"Ce match devait être terminé à la mi-temps, notre victoire aurait même pu être plus lourde, lançait Serge Kessel, le coach du Skill. J’ai vu une véritable fête après le match, mes joueurs le méritent car ils travaillent pour cela durant la semaine."

"On savait qu’on n’allait pas à Wembley mais c’était vrai pour les deux équipes, ironisait Geoffrey Foguenne, le mentor baelenois. Il fallait commencer en force et nous avons fait tout le contraire."

Lambermont 4 – Elsenborn 4

Buts: Gengler sur pen. (0-1, 10e), Spee (0-2, 38e), Volpe (1-2, 69e), Litt (1-3, 72e), Spee (1-4, 75e), Larbuisson (2-4, 77e), Boudabza (3-4, 84e), Schwanen (4-4, 87e)

"On voulait les trois points, on n’a jamais rien lâché et on n’est revenu à 4-4, expliquait Quentin Demollin, le coach lambermontois. Notre gardien, Chaineux, stoppe un penalty et dévie un ballon sur la latte à la 90e."

"Nous sommes très déçus, avouait Michaël Weynand, le trainer d’Elsenborn. Pas très attentifs en fin de match, on a encaissé sur coup-franc et corner."

Butgenbach 2 – Saint-Vith 3

Buts: Jacinto (0-1, 37e), Kerstges (1-1, 66e), Urbain (2-1, 69e), Rogister (2-2, 85e et 2-3, 87e)

"Présents dans l’engagement, nous n’étions trop stressés dans notre jeu vers l’avant, racontait Ludek Mach, le T1 de Butgenbach. Mes joueurs se sont libérés après la pause, on a renversé la rencontre et nous sommes mal payés avec ces deux buts encaissés en fin de match alors que nous étions proches du 3-1."

Ce succès a sans doute été trop fêté par les Saint-Vithois qui n’ont pas pu répondre à nos multiples appels.

Spa 0 – Cornesse 1

But: Lejeune (0-1, 53e)

Carte rouge à Cornesse: Pierre (74e, 2cj.)

"Nous n’aurions pas perdu ce match avec un peu plus d’efficacité face au but et sans un gardien de Cornesse dans un grand jour", racontait Steve Paquay, le T1 spadois.

"Nous avons gagné ce match grâce à David Duchaine, notre ancien entraîneur des gardiens, lâchait Jonathan Félix, le tacticien cornésien. Depuis qu’il nous a quittés, Tristan Simonis n’a plus pris qu’un but en sept matches."

Walhorn 3 – Goé 0

Buts: Willems (1-0, 45e), Evertz (2-0, 70e), Asanaj (3-0, 81e)

"Nous sommes tombés sur une équipe très bien organisées mais nous avons eu la chance de faire 1-0 juste avant la pause, notait Stefano Francini, le coach de Walhorn. Après, on a contrôlé et Goé n’a jamais tiré vers notre but."

"C’est dommage car mes gars ont fait un bon match, lâchait Thierry Polis, le T1 goétois. On est battu par plus forts mais sur des détails."