Après le titre de champion de Belgique décroché à Knokke, il atteint pour la première fois la finale, aussi bien en simple qu’en double, sur le circuit senior mondial, à Antalya en Turquie. Et ce dimanche, il signe son transfert à Bergneustadt en première Bundesliga. "Ce club rencontre tous mes critères", explique le Pepin. "Comme à Cologne, c’est proche géographiquement de mon centre d’entraînement principal qui est à Blegny. Aussi, je garderai un club sympathique et à l’ambiance familiale. La différence se situe par le niveau du championnat et de l’équipe. J’aurai comme équipier Benedikt Duda, membre de l’équipe nationale allemande. Mais aussi le Français Romain Ruiz ou l’Égyptien Omar Assar. Je n’ai aucune garantie de jouer. C’est le coach qui décide. J’ai hâte d’y être pour prouver ma régularité au plus haut niveau et gagner ma place."

Adrien figure actuellement à la position 165 du ranking mondial mais ce n’est pas assez pour lui. Il est ambitieux, voit loin… peut-être jusque Paris 2024 ?