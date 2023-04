Le basket féminin à l’honneur, Pepinster aiguise son appétit et le BC Verviers apathique

2. No man’s land Pepinster (TDM2) s’attendait à un dur combat à Sijsele, la partie s’est effectivement jouée dans les deux dernières secondes. Et si les Pepins ont vu à plusieurs reprises la victoire leur échapper de très peu cette saison, la pièce est tombée du bon côté cette fois. En limitant ainsi toujours le compteur défaites à 9, on peut projeter les Pepins à la cinquième place ex aequo avec Willebroek. "Je l’avais souligné au briefing, ce match était déterminant pour notre fin de saison", rapporte Pascal Horrion, le T1 de Pepinster. "Il fallait gagner pour continuer à titiller notre appétit en cette fin de compétition et éviter de tomber dans un no man’s land ennuyeux." Avec le retour des blessés, Maucourant et Pirson, Pepinster peut à présent se challenger en regardant vers le haut du classement même si c’est un calendrier difficile qui attend les Bleus.

3. Maintien Pas de bonne nouvelle de ce côté. Ensival (R2) s’est incliné logiquement à Mons et n’a donc pas encore mathématiquement assuré son maintien même si la tendance reste à l’optimisme. En R1 par contre, le BC Verviers n’est pas encore mathématiquement condamné mais on voit mal comment les Verviétois pourraient encore s’en sortir après un nouveau revers à domicile face à Belleflamme. D’autant que le ressort semble bel et bien cassé avec des joueurs de plus en plus démobs...