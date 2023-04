Des suspendus à Rechain

Daniel La Mantia ainsi que Mike Collard seront suspendus la semaine prochaine pour abus de cartes jaunes. En plus de cela, le coach rechaintois Marc Ansion a dû se passer des services de Tom Pfaff qui s’est blessé à l’échauffement.

Ramirez (Battice) sorti blessé

Le milieu de terrain batticien Eladio Ramirez a quitté la pelouse après dix minutes dans la rencontre opposant Battice à MCS Liège, ce week-end. Ce dernier est blessé à la cuisse.

Provinciale 2c

Brixhe va tirer sa révérence

À 32 ans, Quentin Brixhe (ex-Elsaute, SRU Verviers, Lambermont…) va mettre un terme à son parcours footballistique. Le second gardien heusytois a en effet annoncé qu’il rangerait définitivement les gants au terme de cette saison.

La 10e aura été la bonne

Amblève n’avait plus connu les joies de la victoire depuis… le 20 novembre (2-1 c. Sart). Pour rappel, il fêtait au passage le titre honorifique de champion d’automne. Une longue traversée du désert – deux petits points en neuf rencontres – s’en est alors suivie. Ce jeudi, les Germanophones ont profité du match d’alignement contre Emmels pour renouer avec la victoire (4-0). Les buts ont été inscrits par Lemaire, Goenen, Johanns et Roderburg.

Stavelot champion ce dimanche ?

Grâce à un but du revenant Nathan Faes en toute fin de rencontre, Stavelot s’est encore rapproché un peu plus du titre. En cas de victoire contre Franchimont dimanche prochain, il sera sacré champion et retrouvera ainsi l’élite provinciale.

Quel visage pour la future P2 du Stade Verviétois ?

Maintenant que la fusion entre Dison et le RCS Verviers est actée, le T1 des Lainiers Gabriel De Luca va pouvoir préparer son futur noyau. "L’idée est de travailler avec des joueurs de qualité, assez jeunes, qui peuvent s’intégrer dans le projet", précise ce dernier. "Ils seraient encadrés par les joueurs excédentaires de la D2. Je vais bientôt rencontrer Christophe Kinet pour mettre tout ça en place. Cette approche intégrée U21 – P2 – D2 peut être très intéressante."

La P2C en Coupe Jupiler

Ce jeudi 6 mars se disputent les quarts de finale de la Coupe Jupiler. Trois équipes de P2C sont toujours en lice. Ainsi, Amblève se déplace à Malmedy (20h) pendant qu’Heusy reçoit La Calamine B (20h30).