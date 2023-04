Elsaute de retour en nationale: "Il ne manque plus que la cerise sur le gâteau"

L’avantage est aux Étoilés pour l’instant avec deux petites longueurs d’avance sur leur dauphin wanzois. Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Petit retour sur cette saison en compagnie de Boris Dome, le T1 Elsautois. "Le début de saison avait été un peu chahuté par quelques blessures et on ne parvenait pas à trouver un équilibre d’équipe. Rappelez-vous qu’en fin de première tranche, on pointait à la 5e place avec sept points de retard sur WBO. Ensuite, on a enchaîné sur une série de 8 victoires consécutives alors que, pendant ce temps, nos concurrents se neutralisaient. Cela nous a permis de nous replacer et même de prendre la tête" explique-t-il.

La fin de cet exercice promet d’être haletante puisque les deux formations vont pouvoir jouer l’esprit libéré. C’est en tout cas, le son de cloche du tacticien des Vert et Blanc qui, malgré la montée actée, ne veut pas ne veut pas laisser la place obtenue à force de travail. "C’est vrai qu’on n’a pas de pression du comité, on est juste des compétiteurs. On va pouvoir être plus détendu car la montée est acquise. Cela dit, il ne faut pas oublier tous les sacrifices que mes joueurs, les joueurs de P3, les jeunes, les bénévoles et le staff ont consentis pour qu’on en soit là. La formation des jeunes, c’est la force de notre club. Une philosophie semblable à celle de WBO, avec qui nous sommes occupés à jouer un pied de nez au football-business", précise Boris Dome.

C’est un entraîneur fier de tout son club qui nous rappelle que "il ne faut pas l’oublier mais cela fera deux montées en 4 ans pour Elsaute, c’est remarquable. Il y a des gens qui travaillent derrière et je pense notamment à Benoît Damoiseau, grâce à qui on récolte le fruit de tout ce travail, pour ne citer que lui".

Forts d’une série en cours de sept matches sans défaite, il y a fort à parier que les Elsautois vendront chèrement leur peau dans cette course au titre. Cet objectif n’avait pas été avoué en début de saison mais maintenant, plus personne ne s’en cache, même pas le coach cet éternel pessimiste. "Tout le groupe veut ajouter cette cerise sur le gâteau. On n’était pas destiné à être en tête de la compétition à 4 matches du but, mais on va tout faire pour ne plus en bouger."