Vincent Heins (Ster-Francorchamps) après la victoire à Aubel: "Nous avons été la chercher à 15" (photos)

Ils entamaient d’ailleurs le match tambour battant, en se procurant plusieurs grosses occasions dans les premières minutes, mais les mauvais choix et un excellent Crespin privaient les spectateurs de l’ouverture du score. Après avoir digéré ce départ pied au plancher, les Sterlains équilibraient les échanges et se ménageaient eux aussi plusieurs situations, sans parvenir à conclure.

En seconde armure, ce sont les gars du circuit qui prenaient l’ascendant mais c’est Aubel qui ouvrait le score. Sur un beau mouvement amorcé par Colling, Diallo trouvait Temsamani. Il éliminait son opposant avant d’ajuster Crespin. Peu après, Aubel loupait par deux fois le break, d’abord sur un corner sauvé sur la ligne puis la faute à un arrêt magnifique de Crespin.

Dans l’autre sens, Dardenne envoyait un caviar dans le rectangle et Calisgan, à peine monté au jeu, rétablissait l’égalité d’une superbe reprise en un temps. En fin de match, Domken décalait Delhez côté droit. Ce dernier enroulait une magnifique frappe du pied gauche.

Au coup de sifflet final, Vincent Heins, l’entraîneur de Ster, affichait sa satisfaction: "Un match nul aurait sûrement mieux reflété la physionomie du match mais cette victoire fait plaisir, d’autant plus que nous avons été la chercher à 15 aujourd’hui. Les remplaçants ont fait la différence en entrant au jeu, alors que ce n’était pas le cas lors des derniers matches".

De son côté, Kevin Feyen, l’entraîneur-adjoint d’Aubel, ne cachait pas sa déception. "Quand on voit ce qu’on rate aujourd’hui, on ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Après le 1-0, les joueurs ont cru que c’était fini et nous avons arrêté de jouer. Une remise en question s’impose. On pensait pouvoir souffler au classement et regarder devant nous, mais au vu des résultats, on va devoir se battre jusqu’au bout pour assurer le maintien."

Vincent Heins (Ster-Francorchamps) après le succès à Aubel: "Nous avons été la chercher à 15" (photos)

Aubel 1 – Ster-Francorchamps 2

Arbitre: M. Baudon

Buts: Temsamani (53e, 1-0), Calisgan (59e, 1-1), Delhez (84e, 1-2)

Cartons jaunes: Charef, Van Hoof, Rexhepi ; Raskin, Delhez, Domken

AUBEL: Cloes, Charef, Willem, Niro, Spits, Roex (45e Van Hoof), Ernst, Remacle (63e Kerff), Colling, Temsamani (81e Cuypers), Diallo (74e Rexhepi)

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Wangermez, Restiglian, Delhez, Raskin (58e Calisgan), Gilis (74e Crisigiovanni), Dardenne (90e Boreio), Thelen, Scheffer (69e Domken)