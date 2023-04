Statu quo en bas de classement, mais Eupen méritait mieux contre Anderlecht

Dans un Kehrweg bien rempli, Peeters était de retour au sein du "onze" d’Edward Still, alors que Prevljak, rentré tard de sélection nationale, débutait sur le banc.

La rencontre commençait sur les chapeaux de roues avec un ballon qui revenait dans les pieds de Gassama après un effort de N’Dri sur le flanc, mais Verbruggen captait sans difficulté. Les Mauves mettent ensuite le pied sur le ballon et procèdent beaucoup par des centres – mal calibrés ou contrés par la défense. Au quart d’heure, Gassama se retrouve à nouveau en position de conclure au petit rectangle (sur un centre de Van Genechten) mais s’emmêle les godasses.

À la 38e minute, Raman ouvre le score sur un coup franc donné par Dreyer, mais l’attaquant de poche est nettement hors-jeu. La mi-temps est sifflée sur un 0-0 assez logique, même si Eupen aurait pu ouvrir le score via Gassama.

Le jeu reprend à peine qu’une phase arrêtée, inutilement "offerte" par Paeshuyse, est envoyée par Arnstad sur le front de Raman, 0-1 (50e).

Anderlecht conserve alors la mainmise sur la partie: les pandas offensifs s’éteignent et l’arrière-garde souffre plus régulièrement. À l’approche du dernier quart d’heure, les Germanophones jouent plus haut et laissent des espaces. Anderlecht n’en profite pas et à la 76e, Lambert se joue de Vertonghen et reprend de la tête un coup-franc désaxé de Peeters… Poteau !

Après avoir fait monter Prevljak, Still tente de déstabiliser le RSCA avec les montées de Davo et Diakité. Mais le trio a touché très, très peu de ballons… Jusque dans le temps additional. Il en faut de fait peu à Prevljak qui, à la 91e, voit son tir mourir juste à côté du poteau visiteur. Dans la foulée, Davo a lui aussi le 1-1 au bout du pied mais manque sa reprise à quelques mètres du but. Monsieur D’Hondt siffle la fin des hostilités sur le score de 0-1. Les Pandas méritaient sans doute mieux…

À noter que Magnée, averti, sera suspendu pour le déplacement à Courtrai samedi. Un long déplacement important, évidemment, comme le seront les trois derniers rendez-vous. Eupen conserve trois unités d’avance sur Ostende et Zulte Waregem, donc sa 15e position synonyme de maintien.

Eupen 0 – Anderlecht 1

Arbitre: M. D’Hondt.

Carte jaune: Magnée.

But: Raman (0-1, 50e).

EUPEN: Moser, Van Genechten (85e Diakité), Filin, Bessilé (28e Paeshuyse), Lambert, Magnee, Peeters, Davidson, Charles-Cook, N’Dri (85e Davo), Gassama (74e Prevljak).

ANDERLECHT: Verbruggen, Murillo, Debast, Vertonghen, N’Diaye (88e Delcroix), Diawara, Ashimeru (78e Kana), Refaelov (36e Arnstad), Dreyer, Amuzu, Raman (78e Stroeykens).