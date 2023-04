Raeren-Eynatten a "beaucoup galvaudé" mais gagne… 5-0 contre Libramont

Malgré un terrain de plus en plus difficile, Raeren-Eynatten combine bien mais Gaillard ne peut doubler la marque. Grandjean tente, lui, de manière lointaine, sans succès. Juste avant les oranges, le goleador local Bong double la mise et met déjà Libramont dans les cordes au repos.

Dès la reprise, Delmé doit intervenir devant Gaillard et Klauser et stoppe le lob tenté par Bong. La tête de Vandaele entre-temps n’étant pas cadrée. Libramont sort un peu plus et va se faire punir via un Klauser cette fois à la conclusion. C’est plié mais Raeren ne se prive pas d’alourdir le score via un Gaillard enfin recompensé et Di Nicola d’un superbe enroulé du gauche pleine lucarne. Bong loupe quant à lui le penalty qu’il avait provoqué sur la fin.

À sa décharge, il faut dire que Libramont avait aussi perdu son capitaine Robinet sur blessure et a terminé la fin de partie à dix.

Le T1 local Éric Vandebon est forcément satisfait: "L’objectif est atteint, nous sommes officiellement qualifiés pour le tour final. On a bien presté, en jouant vers l’avant. Le bémol est que nous avons beaucoup galvaudé, on en met malgré tout cinq et on n’encaisse pas surtout. La partie aurait cependant dû être pliée au repos. Pas de championnat à la semaine, juste un amical à Hombourg mardi: on va pouvoir réaugmenter la charge aux entraînements en vue du tour final."

Raeren-Eynatten 5 – Libramont 0

Arbitre: M.Requier.

Carton jaune: /

Buts: Lauffs (1-0, 26e), Bong (2-0, 45e+1), Klauser (3-0, 74e), Gaillard (4-0, 77e), Di Nicola (5-0, 88e).

RAEREN-EYNATTEN: Longaretti, Stoffels, Bernard, Bonnechère, Di Nicola, Bissen, Klauser (75e Lo Presti), Pousset (67e Piron), Lauffs (80e Kupper), Gaillard, Bong.

LIBRAMONT: Delmé, Richard, Robinet, Jerouville (73e Roset), Grandjean, Giboux, Nelisse (59e Mendoza), Mosquera, Lefort, Baudot (62e Oury), Vandaele.