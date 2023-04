RBC PEPINSTER: Halkin 6, Pirson 8, Maucourant 2, Francoeur 13, Delsaute 6, Deblond 2, Nyssen 23, Wintgens 8, Maréchal 16.

Nyssen a très vite brillé au shoot extérieur (7x3 pts) et permettait à Pepinster de démarrer idéalement à Sijsele. "Mais si on plante un 0-7 d’emblée, on encaisse derrière un 9-0", relate Pascal Horrion, le coach visiteur. "Face à cette équipe hyperphysique comme on s’y attendait, on a longtemps fait la course derrière par la suite. Il faut dire que Sijsele avait de grosses ambitions en début de saison et un budget qui doit être le double du nôtre."

Mais les Pepins n’ont jamais rien lâché par la suite, notamment grâce à une grosse seconde mi-temps de Maréchal, repassant même devant à 70-71. Battu d’un point à 14 secondes du terme, ils ont pu compter sur un shoot à trois points de Francoeur pour voir, cette fois, la pièce tomber du bon côté.