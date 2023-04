Buts: Bayram (0-1, 1re), Mohamud (1-1, 36e), Azzouzi (2-1, 64e), Mohamud (3-1, 67e ; 4-1 sur pen., 79e), Diederen (4-2, 87e)

Très vite mené 1-0, Andrimont a livré une très mauvaise première période selon son coach Manu Ruiz Marin: "On égalise sur un but venu de nulle part et notre gardien nous laisse dans le match. Si on est menés 3 ou 4-1, il n’y a rien à dire. Heureusement, j’ai retrouvé une équipe conquérante en deuxième mi-temps mais c’est une grosse alerte pour nous à l’approche du tour final."

Aywaille B 2 - Ent. Pepine 2

Buts: Burgevin (1-0, 12e), J. Diefels (1-1, 39e ; 1-2, 53e), Baiwir (2-2, 69e)

Samedi soir, l’Entente Pepine a accroché un bon partage à Aywaille B, une formation toujours en course pour disputer le tour final. "Et encore, on rate une énorme occasion en toute fin de match" commente le mentor pepin Yves Voos. "Cela fait vraiment plaisir d’avoir retrouvé une équipe qui montre qu’elle sait jouer au foot."

La Minerie B 2 - Queue-du-Bois 0

Buts: Marino (1-0, 25e ; 2-0, 39e)

Mise aux commandes en première période par un doublé de son capitaine Marino, La Minerie B a triomphé de la lanterne rouge et a, par la même occasion, officiellement entériné son maintien en P3.

Bolland – Vaux-Chaudfontaine (remis)

Complètement gorgé d’eau, le terrain bollandois a été inspecté et jugé impraticable samedi fin de journée par un membre du comité provincial qui a donc pris la décision de remettre la rencontre.