Buts: Brissinck (1-0, 10e), Gerits sur pen (1-1, 20e), Faes (2-1, 88e)

"C’est un nouveau pas vers le titre et il va falloir à présent conclure", note le coach stavelotain Julien Godard. "Après vingt bonnes minutes, on est complètement sorti de notre match. Ma gueulante à la pause a alors fait réagir l’équipe qui a livré une excellente deuxième période."

"En 1re mi-temps, on a été très bon et eu les plus grosses occasions. En seconde, on n’était plus bien en place et on a trop reculé. J’ai un petit de goût de trop peu car on a quand même mis le futur champion de 2C en difficulté", dixit l’entraîneur calaminois Mike Hendrick.

Sart 2 – Trois-Frontières 4

Buts: Heindrichs (1-0, 12e), Masset (1-1, 20e), Soares (1-2, 35e), Masset (1-3, 54e), Colin (2-3, 79e), Salimou (2-4, 87e)

"Je ne sens plus tous les gars concernés et il va falloir que j’opère des choix", glisse l’entraîneur sartois Rudy Siebenbour. "On doit absolument se reprendre sous peine de passer à côté du tour final."

"C’est une très belle victoire", se félicite le technicien frontalier Fabrice Burdziak. "L’équipe s’est transcendée et a été à la hauteur d’un match important. Quant au tour final, on n’est pas les seuls à le convoiter. Mais tout est possible."

Welkentraedt 5 – Heusy 1

Buts: Plom (1-0, 31e), R. Lejeune (1-1, 35e), Reep (2-1, 45e), L. Selak (3-1, 60e ; 4-1, 65e), Plom (5-1, 70e)

"Comme la semaine dernière, nous avons livré un match complet, à la différence que nous avons cette fois mis nos occasions au fond. Le score aurait même pu être plus sévère", se félicite le mentor welkenraedtois Grégory Degotte.

"Sur un tel terrain, impossible de gagner un match quand plusieurs joueurs n’ont pas chaussé les bons crampons", peste pour sa part le T1 heusytois Jessy Dionisio. "Nous étions dix crans en dessous de Welkenraedt et toujours second sur le ballon. Je remercie Welkenraedt d’avoir accepté d’avancer le match."

H. Fagnes 1 – RCS Verviers 3

Buts: Piette (1-0, 3e), Sy (1-1, 63e), Abid (1-2, 71e), Bertrand (1-3, 78e)

"C’est la même chose que les semaines précédentes. On peut faire 2-0, on ne met pas nos occasions, puis les autres entrent dans la rencontre. C’est incroyable !", lâche le coach fagnard Greg Hendrick.

"Menés rapidement au score, nous avons eu très difficile de rentrer dans le match. À la pause, j’ai révolutionné l’équipe, pris des risques, et ça a payé", explique le technicien verviétois Gabriel De Luca.

Recht 1 – Trois-Ponts 2

Buts: Cordonnier (0-1, 37e), Collignon sur pen (1-1, 69e), Cordonnier (1-2, 78e)

Cartes rouges à Recht: Margraff (52e, 2j), Hans (directe, 56e)

"On n’a pas assisté à un beau match de football", déclare le tacticien tripontain Greg Rondeux. "Après les deux cartes rouges, on a complètement déjoué. Mais la victoire est là et on est à présent officiellement sauvé. L’objectif est atteint."

"Si la seconde exclusion est logique, la première ne l’est pas. L’arbitre s’est laissé influencer par le public", estime son homologue Jérôme Stark. "À neuf, on a très bien joué. Après l’égalisation, peut-être aurait-on dû gérer plutôt que de continuer à aller de l’avant."

Amblève 3 – Waimes F. 1

Buts: Goenen (1-0, 11e), Doucene sur pen (1-1, 23e), Thomas csc (2-1, 39e), Felten (3-1, 44e)

"Une seconde victoire de rang et surtout la solidarité retrouvée", se réjouit le tacticien amelois Robin Demarteau. "J’espère que l’équipe va continuer dans cet esprit-là."

"La tradition voulant que Waimes gagne toujours à Amblève n’a pas été respectée", regrette le T1 waimerais Jean-Claude Sonnet. "C’est assez frustrant de prendre les deux premiers buts sur phases arrêtées alors que les gars avaient été prévenus avant la rencontre."

Rocherath 1 – Emmels 0

But: Kupper (1-0, 47e)

"On gagne mais on ne fait pas un match", admet le coach de Rocherath Stefan Bongard. "Sur un terrain pareil, il est difficile de pratiquer le football que je veux voir."

"Après notre défaite de jeudi contre Amblève, j’ai vu une très belle réaction de mon équipe", note son vis-à-vis Éric Richter. "Pour moi, on mérite largement le point. Il nous a manqué le petit brin de chance nécessaire."

EN BREF

Trois-Ponts dans la continuité

À part Dimitri Rondeux (arrêt) et Nordine Schmitz (Lierneux), tous les joueurs ont rempilé du côté de Trois-Ponts.

Rocherath sans gardien

Andy Ganser en vacances, c’est le joueur de champ Philippe Velz qui a défendu, et de très belle façon, les filets de Rocherath.