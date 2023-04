Mené 1-3, Visé accroche les Francs Borains

Si les visiteurs possédaient l’avantage, leur jeu décousu et précipité les laissaient sous la menace d’un Visé plus consistant sur le plan offensif et dangereux par Cascio et Perseo. Lavie héritait malgré tout de l’occasion la plus franche (poteau) avant de soulager son équipe trois minutes plus tard. Définitivement, pensait-on. Mais les Borains, accrochés par de vaillants Visétois et mauvais dans la gestion du résultat, revivaient le syndrome de Boom avec les buts de N’Guessan et Déquaire dans le dernier quart d’heure.

Visé 3 – Francs Borains 3

Arbitre: M. Loockx.

Buts: El Harrak (1-0, 19e), Lavie (1-1, 24e), Chevalier (1-2, 32e), Lavie (1-3, 69e), N’Guessan (2-3, 76e), Déquaire (3-3, 87e).

VISÉ: Mignon, Englebert, Déquaire, R. Wilmots, Gerits (62e Omolo), Essikal, El Harrak, Alalabang (46e N’Guessan), Hendrickx, Cascio, Perseo (72e Gilon).

FRANCS BORAINS: Saussez, R. Wilmots, Boulenger, Deschryver, Mpati, Itrak, Laurent (74e Chaabi), Arib (79e Donnez), Tainmont, Lavie, Chevalier.