Le métier de Liège a fait la différence contre OHL B

Ce constat fleure bon l’antichambre de l’élite mais il semble fondamental de voir plus loin que ce simple bilan chiffré. Dimanche, le RFCL a démontré être capable de puiser dans ses ressources psychologiques pour prendre le dessus sur un adversaire techniquement doué et dangereux grâce à deux flèches sur les flancs et un distributeur inspiré (Vancamp).

Les Sang et Marines ont d’abord dû digérer une exclusion, celle de Lejoly pour une sortie en retard en dehors de sa surface. "Quand un gardien sort de son but, il offre une occasion à l’adversaire. C’est peut-être un réflexe mais il serait intéressant de travailler sur ce point. Je le remarque à tous les niveaux, belge et international. Tout le monde fait des erreurs, cela n’enlève rien au fait qu’Antoine avait livré un bon match jusqu’alors", explique Gaëtan Englebert.

Dans ces conditions, Liège s’est parfaitement adapté avec un calme impressionnant en reculant son bloc collectif et en pouvant compter sur deux hommes providentiels. Debaty a signé un arrêt décisif trente secondes après sa montée au jeu et Mouhli, aligné seul en pointe, a amené énormément de danger. "Le coach m’avait demandé de garder le ballon et d’essayer de tenter ma chance", disait-il.

Avec succès car il a terminé la rencontre avec un assist (coup franc pour Lambot) et un but (frappe puissante). "À un moment, j’ai pensé que je ne marquerais pas car le gardien signait le match de sa vie. Après avoir enfin trouvé l’ouverture, j’ai sauté dans les bras de Sami (Lahssaini, le médian de Seraing) et de mon grand frère. Ils en avaient marre que je ne donne que des passes décisives ces dernières semaines", rigolait celui qui mérite le titre d’homme du match.

RFC Liège 3 – OHL B 1

Arbitre: M. Delaye.

Carte rouge: Lejoly (directe, 41e).

Cartes jaunes: Bruggeman, Acquah, Breugelmans.

Buts: Agyapong (0-1, 8e), Loemba (1-1, 26e), Lambot (2-1, 72e), Mouhli (3-1, 81e).

LIÈGE: Lejoly, Nyssen, Lambot, Van Den Ackerveken, Bustin, Mouchamps (86e Prudhomme), Loemba, Merlen, Bruggeman, Mouhli (82e Perbet), Mputu (43e Debaty).

OHL B: Jochmans, Taildeman (62e Loiseaux), Mindombe, Van Bost (84e Idumbo), Breugelmans, Acquah, Gilis, Shkurti, Agyapong, Vancamp, Kam.