Le FC Eupen plie le match en six minutes face à Sprimont B

Une partie que les Sprimontois entament de belle manière en s’octroyant la possession de balle. À l’inverse, leurs adversaires procèdent plutôt par de longs ballons pour tenter de percer la défense des Bleu et Jaune sans y parvenir. La première demi-heure se termine avec quelques possibilités de part et d’autre mais sans déflorer le marquoir. "On joue bien en première mi-temps, on pose le jeu et on construit mais malheureusement on ne marque pas. Je ne sais pour quelle raison on passe au travers de notre premier quart d’heure en seconde période et on en prend deux, la messe était dite", analyse le coach sprimontois Faustino Garcia.

Le deuxième acte voit les locaux bien plus décidés et entreprenants qu’au premier. Un changement d’attitude payant puisqu’à la 53e minute, Christoph Meyer reprend un centre du plat du pied et fait 1-0. Sprimont B en a plein les pattes et encaisse un deuxième but six minutes plus tard (59e). Cédric Laschet place une tête hors de portée du gardien et fait 2-0. Eupen gère la fin du match et le score n’évolue plus avant le coup de sifflet final. "Il fallait absolument prendre les trois points, nous ne pensons plus au top cinq mais l’objectif est de se mettre mathématiquement à l’abri", explique Rafael Vazquez le T3 d’Eupen.

FC Eupen 2 – Sprimont B 0

Arbitre: M.Habets.

Cartes jaunes: Tonkovich, Laschet, Colle, Rasquin, Ledda, Pedrosimao.

Buts: Meyer (1-0, 53e), C. Laschet (2-0, 59e).

FC EUPEN: Gobels, Tonkovic (68e Colle), Vanaschen, Meyer, Krafft (78e Pohlen), C. Laschet, Schins (60e Ordonez), B.Laschet, Mennicken, Neumann, Fumagalli (72e Benlahbib).

SPRIMONT B: Vandeloise, Rasquin, Corman, Ledda, Delville (60e Ziga), Ipanga, Cugnon, Rallegri (60e Raoud), Fassotte (67e Sutera), Pedrosimao (45e Fedsoseew), Carrea.