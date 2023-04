Évolution du score: 10e: 13-18, 20e: 24-35 (11-17), 30e: 44-51 (20-16), 40e: 61-68 (17-17).

BC SPRIMONT: Horrion 0, Theunissen 15, Sinatra 0, Borguet 8, Zanella 8, Thonon 12, Martin 0, Hermesse 6, Wey 12.

CASINO SPA: Pleyers 6, Grisard 8, Bertholet 4, Midrez 15, Bosmans 19, Schopges 12, Fabry 2, Bertiaux 6.

"Des finales comme cela entre deux très belles équipes qui se tiennent de peu, on en redemande", sourit Greg Jamar, le coach d’une équipe de Spa habituée à briller en Coupe provinciale puisqu’elle s’est inscrite trois fois au palmarès des quatre dernières éditions. "Mais le premier sacre pour moi à la tête de l’équipe."

La saison dernière, Spa s’était incliné sans briller face à Aubel. "Favoris, nous étions passés à côté de notre match", se souvient Greg Jamar. La victoire de ce dimanche est donc une belle revanche sur l’édition précédente mais aussi sur ce championnat (P1) puisque Spa s’est incliné les deux fois, de peu, face à Sprimont qui certain d’évoluer en R2 saison prochaine. "Nous n’étions pas favoris cette fois, l’absence de pression nous a sans doute aidés."

Deux sur deux à trois points pour Spa - l’œuvre de Midrez et Bertiaux -, comment mieux démarrer cette finale avec un premier avantage à 2-8 en moins de deux minutes. Sprimont ne tardait pas à réagir (3e: 7-8). Mais malgré une défense adverse qui mettait un maximum de pression, les Thermaliennes reprenaient un avantage intéressant (7e: 7-15). Malgré quelques lancers francs gaspillés, Spa restait devant au terme du premier acte (13-18). Le marquoir affichait même plus dix au début du second (15-25) et le coach carrier (Jean-Roch Bonhomme) devait rappeler ses filles au quart d’heure (15-27). Réaction à la clé (21-28) avant deux trois points bienvenus de Midrez qui remettait Sprimont à plus de dix longueurs (19e: 22-34).

Le Casino Spa remporte sa troisième finale de Coupe en quatre ans (photos)

Spa aurait pu craquer...

"On livre une première mi-temps quasi parfaite", apprécie le T1 spadois. "Nous avons rivalisé au rebond avec un adversaire qui domine pourtant habituellement dans ce secteur. Mes filles répondaient présentes dans le combat physique."

Sprimont se devait de réagir et mettait à nouveau beaucoup de pression défensive (notamment avec un press tout terrain) comme offensive avec un marquoir qui évoluait en sa faveur (22e: 29-37). Les Spadoises devaient déployer énormément d’énergie pour faire face (25e: 35-43) et concédaient pas mal de fautes. Mais elles résistaient toujours à la demi-heure (44-51). Le retour de Sprimont se faisait pourtant de plus en plus sentir (33e: 48-51) et c’est Wey qui officialisait la chose (34e: 52-51). Baroud d’honneur pour Spa (35e: 52-55) qui pouvait compter sur un soutien massif de son public ou nouvelle option sur la Coupe ? Les Spadoises conservaient la main (37e: 54-59) mais tout restait possible (38e: 58-60, 39e: 60-61) au moment où chaque équipe gaspillait des lancers francs. Avec beaucoup de maîtrise, le Casino Spa finissait fort et s’octroyait un nouveau trophée.

"Je suis super-fier de mes joueuses", conclut Greg Jamar. "Elles ont su faire bloc dans les moments plus difficiles et n’ont rein lâché durant quarante minutes."